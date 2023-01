﻿Biofleisch aus Schleswig-Holstein: Vom schwierigen Geschäft mit Rindern

Der deutsche Öko-Markt schrumpfte 2022 zum ersten Mal in seiner Geschichte. Was bedeutet das für Bauern und Verbraucher in Schleswig-Holstein? Tobias Carstens mit seinem Hof in Hamdorf bei Rendsburg hat eine Befürchtung.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket