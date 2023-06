﻿Pläne für Biogasanlage bei Bordesholm: Fällt jetzt der Startschuss?

Gemeindevertretung vor Entscheidung

So könnte die Biomethangasanlage der Familie Stoltenberg an der Abfahrt Bordesholm-West von der Landesstraße L 49 aussehen. Seit einem Jahr wird über die Industrieanlage, in der Flüssiggas für Fahrzeuge aus Gülle und Mist produziert werden soll, diskutiert.

Die Pläne für eine Biomethangasanlage in Bordesholm an der Grenze zu Hoffeld an der Landesstraße L 49 sorgt seit einem Jahr bei Kritikern für Bauchschmerzen. Ein wunder Punkt ist aber vom Tisch: Es ist laut Gutachten genug Gülle und Mist für den Betrieb mehrerer Anlagen in der Region vorhanden. Wird die Anlage der Familie Stoltenberg nun beschlossen?

