﻿Biogasanlage in Tüttendorf: Auszeichnung für einen Speicher-Riesen

Kunst im Grünen

„The Last Waltz“: Skulpturensommer in Bissee geht in die 25. und letzte Runde

Mit seiner 25. Schau geht der Skulpturensommer in Bissee in die letzte Runde. Unter dem beziehungsreichen Titel „The Last Waltz“ wird die Jubiläumsausstellung am Sonnabend, 13. Mai, eröffnet.