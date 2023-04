﻿Biomethananlage in Bordesholm: Das sind die Gründe für die Vertagung

Die Entscheidung, ob in Bordesholm eine Biomethangasanlage gebaut wird, verzögert sich um einige Monate. Die Gemeindevertretung beschloss am Dienstagabend, einen Gutachter einzusetzen. Der unabhängige Experte soll einige offene Fragen klären. Das Thema zog wieder viele Gäste zur Sitzung im Rathaus.

Bordesholm. Die Biomethananlage, die die Familie Stoltenberg in Bordesholm am Ende des Hoffelder Wegs plant, ist ein Publikumsmagnet. Etwa 30 Zuhörer kamen am Dienstagabend wegen dieses Punktes in die Sitzung der Gemeindevertretung ins Rathaus. Eine Entscheidung über das Biokraftwerk mit CO2-Abscheider, in dem tierische Reststoffe wie Gülle und Pferdemist in Energie umgewandelt und Kohlendioxid verflüssigt werden sollen, wurde allerdings wieder vertagt.