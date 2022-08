﻿Bis zu 100 halfen mit: Sammelmarathon bei „Eckernförde räumt auf“

Müll in der Stadt

Die Straßen, Wege, Sand- und Grünflächen in Eckernförde sind seit dem Wochenende ein Stück sauberer. Bis zu 100 Helfer hatten sich am Sonnabend an der Aktion „Eckernförde räumt auf beteiligt“. Mit dem Aktionstag feierte die Initiative Einjähriges.

