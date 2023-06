In der Gemeinde Bissee wird auf Kontinuität gesetzt: Bürgermeister Sönke Hamann (CDU) ist von seiner Partei, aber auch der Wählergemeinschaft einstimmig im Amt bestätigt worden. Das sind die Themen, die im Dorf demnächst für Hamann und die anderen sechs Mandatsträger anstehen.

Bissee. Alle 14 Orte im Amt Bordesholm haben ihre konstituierenden Sitzungen abgeschlossen – in sechs Orten gibt es neue Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister. In Bissee, die als letzte Kommune getagt hatte, ist der Amtsinhaber Sönke Hamann (CDU) in dieser Woche bestätigt worden, und das, obwohl seine Partei nicht die Mehrheit hat.