﻿Aus Alexy wurde Lönneberga: Das steht im Strander Bistro jetzt auf der Karte

Das kleine Bistro direkt am Strand hat einen neuen Besitzer und eine neue Karte. Nachdem das Alexy in Strande im Winter seine Türen schloss, geht es jetzt kulinarisch mit dem Lönneberga weiter. Das ist das Konzept des Ladens.

Strande. Ein kleines rotes Holzhaus, wie es in Schweden an jeder Ecke zu finden ist – das ist das Bistro Lönneberga in Strande. Bis Jahresende 2022 firmierte es noch unter dem Namen Bei Alexy, stand für Hausmannskost, direkt an der Strandpromenade. Diese kulinarische Tradition will der neue Betreiber gerne weiterführen. Doch beim Betrachten des Hauses ließ Lasse Lange eine andere Idee nicht los. „Das Gebäude erinnerte mich sofort an Michel aus Lönneberga“, erzählt Lange, dem auch das Strandhotel nebenan gehört. „Dazu kommt, dass mein jüngster Sohn Lönne heißt.“