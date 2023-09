﻿Blaulicht-Meile an der Hafenspitze von Eckernförde

Eckernförde. Zehn Hilfs- und Rettungsorganisation präsentieren sich Sonnabend, 30. September, an der Hafenspitze des Ostseebades. Als Initiative „Notruf Eckernförde“ stellen sie das Gros der Einsatzkräfte in der Stadt. Sie bringen spannende Fahrzeuge und Gerätschaften mit, bieten einige Aktionen, informieren über ihre Arbeit und hoffen, neue Mitglieder zu gewinnen. Denn bei einigen Helfern wird es schon knapp.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor mehr als 20 Jahren haben sie sich zum „Notruf Eckernförde“ zusammengeschlossen: die Freiwillige Feuerwehr Eckernförde, die Stützpunkt-Feuerwehr, das DRK, die DLRG, die Seenotretter der DGzRS, die Verkehrswacht, die Polizei, der Rettungsdienst RKiSH Eckernförde und das Technische Hilfswerk. „Ziel der Notruf-Initiative ist es, dass alle sich untereinander kennenlernen, jeder weiß, wie der andere taktisch arbeitet, und dass die Kommunikation gefestigt wird“, sagt Wehrführer Meint Behrmann.

Rauschbrillen-Parcours der Verkehrswacht

So hat es vor Corona auch gemeinsame Großübungen beispielsweise am Hafen und an der Steilküste gegeben. Dieses Jahr steht die Präsentation der „Notruf“-Initiative im Vordergrund. Am Hafen wird etwa ein kompletter Löschzug der Feuerwehr mit Drehleiter stehen, das THW ist mit einem multifunktionalen Teleskoplader dabei, die Polizei bringt einen Streifenwagen mit und das DRK einen Notfallkrankentransportwagen. Auf dem Wasser machen das Rettungsboot „Eckernförde“ im Hafen fest sowie Schlauchboote der DLRG.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Retter, Helfer und Einsatzkräfte stellen sich den Fragen der Besucher und informieren über ihre Aufgaben und Arbeit. Dazu gibt es einige Aktionen: So hat das DRK eine Reanimationspuppe im Gepäck, an der die Herzdruckmassage demonstriert werden kann. Und die Verkehrswacht baut einen Roller-Parcours für Kinder auf sowie einen Rauschbrillen-Parcours für Erwachsene, der die Reaktionsfähigkeit unter Alkoholeinfluss simuliert. „Außerdem wollen wir das Thema Fahrrad-Schutzstreifen am Mühlenberg aufgreifen“, sagt der Vorsitzende Wilfried Lüthge.

Eckernförder Hilfs-Organisationen suchen neue Mitglieder

Nicht zuletzt möchten die Hilfs-Organisationen das Interesse am Mitmachen wecken. Während die Freiwillige Feuerwehr Eckernförde in der komfortablen Position einer guten Ausstattung mit Ehrenamtlichen ist, suchen andere noch dringend weitere Aktive. Das THW beispielsweise ist gerade dabei, die neuen Fachgruppen für Räumen sowie Notinstandsetzung und Notversorgung aufzubauen. „Für jede Gruppe brauchen wir neun Personen, da ist erst die Hälfte aufgefüllt“, wirbt Dietmar Steffens um engagierte Helfer.

Lesen Sie auch

Auch die DRK-Bereitschaft kann Verstärkung gut gebrauchen. „Bei der Betreuungsgruppe und dem Transporttrupp brauchen wir auf jeden Fall noch Personal“, sagt der Vorsitzende Jan Meese. Zehn Aktive sind momentan gelistet. „Wir bräuchten aber an die 25“, betont er.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Verkehrswacht sucht ebenfalls Mitstreiter. „Wir sind zwar 20 Mitglieder, aber nur drei ausgebildete Moderatoren“, sagt Lüthge. Moderatoren sind Mitglieder, die in der Verkehrserziehung aktiv werden. So stellt die Verkehrswacht beim Fahrradtraining immer wieder fest, dass die motorischen Fähigkeiten der Kinder nachgelassen haben.

Fragen an den Kommunalen Ordnungsdienst

An den Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Eckernförde können Interessierte ebenso Fragen richten wie an die Polizei. „Nachwuchs ist schon schwer zu finden“, sagt Dirk Reimer, Leiter des Bezirksdiensts der Polizei. Auch wenn es dieses Jahr etwas besser ausgesehen habe.

„Notruf Eckernförde“, Sonnabend, 30. September, 10 bis 14 Uhr, an der Eckernförder Hafenspitze. Zehn Organisationen mit Hilfs- und Sicherheitsaufgaben stellen ihre Einsatzmöglichkeiten vor.

KN