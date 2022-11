Im Archiv gewühlt, Literatur gewälzt, die Gegenwart unter die Lupe genommen: Das Archivteam der Mühle Rosa hat sein neues Buch über Gettorfs Geschichte fertig. Am 26. November ist die Vorstellung.

2021 bekam Mühle Rosa in Gettorf neue Flügel und wurde umfassend saniert. Die Mühlenbauer Adel al Khalaf, Bastian Armenat und Andreas Schmiel (von links) waren glücklich über ihr Werk.

Blick in die Geschichte: Wie sich Gettorf verändert hat

Gettorf. Darin steckt richtig viel Arbeit: Das Archivteam des Windmühlen- und Verschönerungsvereins Gettorf hat ein neues Werk vollendet. „Gettorf – eine Gemeinde im Wandel der Zeit“ heißt das umfassende Buch, für das die rührige Herrenriege lange recherchiert hat. Am Sonnabend, 26. November, um 16 Uhr stellt der Verein das Werk in der Mühle Rosa vor.

Die spannende Zeitreise durch Jahrzehnte und Jahrhunderte hat das Autorenteam auf gut 200 Seiten komprimiert. Dabei haben sich die historisch versierten Hobby-Archivare vor allem auf die bauliche und die gewerbliche Entwicklung konzentriert. Das Buch mit der Mühle Rosa auf dem Titel ist reich bebildert. Das Team hat mehrere Jahre an dem Werk gearbeitet.

Zunächst gibt es nur eine Auflage von 100 Exemplaren. Es kostet 20 Euro. Man bekommt es im Heimatmuseum an der Mühle neben der Amtsverwaltung Gettorf und auf dem Weihnachtsmarkt Gettorf vom 9. bis 11. Dezember. Und es ist natürlich am 26. November in der Mühle zu haben. Das ehrenamtlich geführte Heimatmuseum ist donnerstags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.