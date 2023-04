﻿Geschwindigkeitskontrollen: Hier stehen die Blitzer in den nächsten Tagen

Die Verkehrsüberwachung des Kreises Rendsburg-Eckernförde kontrolliert in den kommenden Tagen an mehreren Straßen im Nord- und Südkreis die Geschwindigkeit. Hier erfahren Sie, wo die Blitzer stehen.

In diesem VW-Bus der Kreisverwaltung ist eine moderne Blitzanlage installiert. Sie kommt in den nächsten Tagen zum Einsatz.

Rendsburg. Auch in der kommenden Woche werden die Mitarbeiter von der Verkehrsüberwachung des Kreises Rendsburg-Eckernförde die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer entlang der Straßen im Kreisgebiet kontrollieren. Auf Anfrage teilt die Behörde mit, wo in den nächsten Tagen unter anderem Messgeräte aufgestellt werden. Die zusätzlichen Geschwindigkeitskontrollen der Polizei sind in dieser Liste nicht aufgeführt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach dem vorläufigen Einsatzplan stehen die mobilen Blitzgeräte des Kreises unter anderem an folgenden Stellen:

Montag: Bovenau (Landesstraße 293), Owschlag (Kreisstraße 99), Waabs (Ortsteil Groß Waabs)

Dienstag: Eisendorf (Landesstraße 48)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mittwoch: Barkelsby (Landesstraße 26), Achterwehr (Kreisstraße 93), Altenholz (Altenholzer Straße)

Donnerstag: Schwedeneck (Landesstraße 44), Jevenstedt (Kreisstraße 27), Bordesholm (Kieler Straße)

Freitag: Osdorf (Kreisstraße 49), Eckernförde (Reeperbahn)

Lesen Sie auch

Die auch als Panzerblitzer bezeichneten mobilen Trailer stehen in der kommenden Woche in Brinjahe an der Landesstraße 127 und in Altenholz im Postkamp an der Landesstraße 254.