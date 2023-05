﻿Blitzer in Rendsburg-Eckernförde: Hier wird ab dem 2. Mai kontrolliert

Rendsburg. Auch in der Woche vom 2. bis 5. Mai 2023 werden die Mitarbeiter von der Verkehrsüberwachung des Kreises Rendsburg-Eckernförde die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer entlang der Straßen im Kreisgebiet kontrollieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf Anfrage teilt die Behörde mit, wo unter anderem Blitzer aufgestellt werden. Die zusätzlichen Geschwindigkeitskontrollen der Polizei sind in dieser Liste nicht aufgeführt.

Wo stehen Blitzer im Kreis Rendsburg-Eckernförde aktuell, 2. – 5. Mai 2023?

Nach dem vorläufigen Einsatzplan stehen die mobilen Blitzer des Kreises Rendsburg-Eckernförde unter anderem an folgenden Stellen:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dienstag, 2. Mai 2023: Wasbek Prehnsfelde, K68

Mittwoch, 3. Mai 2023: Osterstedt, Prickelend

Donnerstag, 4. Mai 2023: Gokels L 128, Melsdorf, Rendsburger Landstraße

Freitag, 5. Mai 2023: Rendsburg, Schleswiger Chaussee

Lesen Sie auch

Die auch als Panzerblitzer bezeichneten mobilen Trailer stehen in dieser Woche in Goosefeld an der B 203 und in Mielkendorf, Dorfstraße.