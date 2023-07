Wo stehen Blitzer in Rendsburg-Eckernförde? Hier erfahren Sie auf einer Karte, wo vom 3. bis 7. Juli 2023 geblitzt wird.

Rendsburg. Auch in dieser Woche werden die Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung des Kreises Rendsburg-Eckernförde die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer entlang der Straßen im Kreis kontrollieren. Auf Anfrage teilt die Behörde mit, wo unter anderem Blitzer in Rendsburg-Eckernförde stehen werden. Die zusätzlichen Geschwindigkeitskontrollen der Polizei sind in dieser Liste nicht aufgeführt.