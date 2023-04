Blutspende: Diese Termine bietet das DRK über die Ostertage an

Das DRK bietet neue Blutspenden-Termine an. Blutspenden sind auch während der Osterfeiertage möglich. An diesen Orten gibt es Aktionen.

Blutspende-Termine in SH und HH: Das DRK ist Ostern in mehreren Orten präsent, zum Beispiel in Neumünster, Hamburg und Kaltenkirchen.

Kiel. Blutspenden-Termine bietet das DRK in Schleswig-Holstein und Hamburg an. Das besondere: Termine zum Blutspenden gibt es auch am Karsonnabend: Das Rote Kreuz bietet Sonderspendetermine am 8. April an, um die Patientenversorgung über die Osterfeiertage zu sichern.

Blut ist nicht künstlich herstellbar und wird dringend benötigt. Rund drei Millionen Transfusionen mit roten Blutkörperchen – den Erythrozyten – werden in Deutschland jährlich gebraucht. Hinzu kommen circa 500 000 Transfusionen mit Blutplättchen, den Thrombozyten. Nur über Spenderinnen und Spender kann die Blutversorgung gesichert werden.

DRK bietet an einigen Orten Sonderblutspendetermine am Karsonnabend an

Die aus dem Spenderblut hergestellten Präparate sind teilweise nur wenige Tage haltbar. Um auch über das lange Osterwochenende die Versorgung von Patienten in Kliniken und Arztpraxen in Schleswig-Holstein und Hamburg lückenlos gewährleisten zu können, bietet der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost an einigen Orten Sonderblutspendetermine am Karsonnabend, 8. April, an.

Um die Regale in den Depots vor Ostern aufzufüllen, weist das DRK zudem auf die regulären Blutspendetermine am Gründonnerstag, 6. April, hin. „Ohne das Angebot von Sonderblutspendeterminen am Osterwochenende könnten als unmittelbare Konsequenz in der Folgewoche nicht mehr genügend Blutpräparate für die Patientenversorgung zur Verfügung stehen“, warnte eine Sprecherin des DRK.

Blutspendetermin buchen: Unbedingt beim DRK anmelden

Für alle DRK-Blutspendetermine ist die Buchung einer festen Spendezeit vorab unbedingt erforderlich: Entweder im Internet unter www.blutspende-nordost.de/blutspendetermine oder unter der kostenlosen Telefonnummer 0800/1194911. Das DRK bittet darum, zur Blutspende den Personalausweis mitzubringen.

DRK-Blutspendetermine am Gründonnerstag, 6. April, in Schleswig-Holstein:

15-19.30 Uhr, Weingartenschule Turnhalle, Weingarten 10, 21481 Lauenburg

16-19.30 Uhr, Sporthalle, Roseburger Straße 20, 21514 Güster

16-19.30 Uhr, Mehrgenerationenhaus, Behnhof 1, 23845 Oering

15-19 Uhr, Feuerwehrgerätehaus, Dorfstraße 42, 24589 Dätgen

11-19 Uhr, DRK-Blutspendedienst Schleswig, Rote-Kreuz-Weg 5, 24837 Schleswig

16-19.30 Uhr, Gemeindehaus, Waldstraße 11, 24960 Glücksburg

15-19 Uhr, Theodor-Storm-Schule, Ludwig-Nissen-Straße 62, 25813 Husum

DRK-Blutspendetermin am Gründonnerstag, 6. April, in Hamburg:

15-19 Uhr, DRK-Kreisverband, Allermöher Deich 437, 21037 Hamburg

DRK-Blutspendetermine am Karsonnabend, 8. April, in Schleswig-Holstein

8-13 Uhr, DRK-Blutspendedienst Schleswig, Rote-Kreuz-Weg 5, 24837 Schleswig

10-14 Uhr, DRK Ehrenamtszentrum, Bachstraße 36, 24537 Neumünster

10.30-14.30 Uhr, Gemeinschaftsschule, Marschweg 12, 24568 Kaltenkirchen

11.30-15.30 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus, Schulsteig 4, 25370 Seester

10-14 Uhr, Theodor-Storm-Schule, Ludwig-Nissen-Str. 62, 25813 Husum

DRK-Blutspendetermin am Karsonnabend, 8. April, in Hamburg

10-14 Uhr, DRK-Kreisverband, Allermöher Deich 437, 21037 Hamburg

Wichtige Hinweise zu Blutspendeterminen beim DRK

Personen mit Erkältungssymptomen, Fieber und Durchfall werden nicht zur Blutspende zugelassen.

Spenderinnen und Spender können nach einer Corona-Infektion vier Wochen nach Genesung wieder zur Spende zugelassen werden. Bei einem leichten Krankheitsverlauf ohne Fieber kann sieben Tage nach Symptomfreiheit wieder Blut gespendet werden.