Promis kommen ins Savoy-Kino in Bordesholm. Bettina Tietjen und Helmut Zierl stellen im neuen Programm 2022/23 auf der Bühne in der Schulstraße 7 jeweils ihr Buch vor. Weitere interessante Gastspiele sind sowohl im Comedy- als auch im Musikbereich vorgesehen.

Bordesholm. In drei Wochen startet der Kinoverein Bordesholm in die Musik- und Theatersaison 2022/2023. Anne Haigis steht am Freitag, 26. August, ab 20.30 Uhr bei ihrem Konzert auf der Bühne im Savoy-Kino in der Schulstraße 7. Einen Tag später steht Hans-Hermann Thiele mit seinem Comedy-Programm „Immer“ vor dem Publikum. Zwei gute Nachrichten: Es gibt nach der Corona-Krise wieder Abos und die Preise bleiben trotz der Kostenexplosion unverändert. Die Lesung mit Talkmasterin Bettina Tietjen am 26. Oktober ist so gut wie ausverkauft.

„Wir versuchen gerade, die beliebte Moderatorin für einen zweiten Auftritt im Frühjahr 2023 zu gewinnen“, so Dagmar Schneider-Pogge, die federführend im Verein für den Theaterbereich verantwortlich ist. Am Mittwoch, 26. Oktober, wird die 62-jährige Bettina Tietjen in Bordesholm ihr Buch „Früher war ich auch mal jung“ präsentieren. Am 17. Februar 2023 kommt mit Helmut Zierl ein weiterer Promi ins Savoy-Kino. Auch er hat ein Buch geschrieben. Der Titel lautet „Der Sommer meines Lebens. Follow the Sun“.