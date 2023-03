﻿Bordesholm: Biomethan-Anlage sucht Mitglieder für Bioenergiegenossenschaft

Die geplante Biomethan-Anlage in Bordesholm könnte bereits im nächsten Jahr die ersten Kubikmeter Gas in das öffentliche Netz einspeisen. Dann könnte der Rubel auch in der Region rollen: Für den Betrieb soll eine Genossenschaft gegründet werden. Dies sind die Akteure, die mitmachen können.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket