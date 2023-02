﻿Bordesholm: Das sind die Gründe, warum eine Galerie dem Buchladen weicht

Christoph Ahlmann-Eltze, Inhaber der Buchhandlung in der Holstenstraße 69 in Bordesholm, zieht in die Räume der Galerie Göldner und übernimmt auch die Tourist-Info.

Mit einer Vernissage wird die letzte Ausstellung der Galerie Göldner in der Holstenstraße 69 in Bordesholm am Sonnabend, 11. März, starten. Am 31. Mai schließt das Geschäft. Die Ahlmannsche Buchhandlung zieht zum 1. Juli in die Räume ein und übernimmt auch die Tourist-Info. Die Gründe:

