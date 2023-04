﻿Bordesholm: Deshalb fallen Maifeier und verkaufsoffener Sonntag aus

In Bordesholm wird es im kommenden Monat keine Maifeier und keinen verkaufsoffenen Sonntag geben. Das teilte der Handwerks- und Gewerbeverein Bordesholmer Land mit. 2022 hatte es am Tag der Landtagswahl am 8. Mai noch einen Aktionstag gegeben.

Die Kirschbaumblüte hat begonnen: Unter dem Handwerkerbaum in Bordesholm am Rathausplatz wird es aber auch in diesem Jahr kein Fest am 1. Mai geben.

Bordesholm. Einen verkaufsoffenen Sonntag in Bordesholm zur Kommunalwahl am 14. Mai wird es nicht geben. Das teilte der Handwerks- und Gewerbeverein (HGV) Bordesholm mit. Zur Landtagswahl vor einem Jahr am 8. Mai hatten die Geschäfte ihre Türen in Bordeshohm zum Frühlingsaktionstag geöffnet. Auch auf eine Maifeier auf dem Rathausplatz unter dem fest installierten Mast mit den Handwerkswappen verzichtet der Verein – 2018 wurde das Fest zum letzten Mal vom HGV organisiert.

Zum verkaufsoffenen Sonntag betonte Jürgen Baasch, Vorsitzender des HGV, im Gespräch mit unserer Redaktion: „Beide Geschäfte Kiel wollten nicht mitmachen. Da macht im Ort ein verkaufsoffener Sonntag keinen Sinn.“ Baumarkt und Haushaltswarengeschäft sind immer Zugpferde. „Gegen meine Überzeugung habe ich mich mit meinem Geschäft in den letzten Jahren immer am Aktionstag im Mai beteiligt. Ich sehe aber einen Abnutzungseffekt“, so Profi-Baumarkt-Inhaber Thomas Kiel.

Bordesholm: Nur ein verkaufsoffener Sonntag in November

Der verkaufsoffene Aktionstag wird in Bordesholm in diesem Jahr nur am Sonntag, 12. November, organisiert. „Wie in jedem Jahr der Sonntag vor dem Volkstrauertag“, so HGV-Chef Jürgen Baasch.

Jürgen Baasch, Vorsitzender des Handwerks- und Gewerbevereins Bordesholmer Land, berichtete auf Anfrage unserer Redaktion von der Absage des verkaufsoffenen Sonntags im Mai. © Quelle: Frank Scheer (Archiv)

Die Maifeier hatte zuletzt 2018 stattgefunden. Bereits damals war die Beteiligung seitens der Betriebe, aber auch das Zuschauerinteresse eher mau gewesen. 2019 hatte der HGV nur zum Kranzbinden auf den Marktplatz eingeladen – im Anschluss war die Kette, die das rund 250 Kilogramm schwere Kranzgestell hält, gerissen. Notdürftig wurde der Schaden repariert.

Andreas Bente, Vorstandsmitglied des HGV und Obermeister der Dachdeckerinnung, betonte, dass es immer schwieriger werde, Menschen für die Organisation und Durchführung zu gewinnen. © Quelle: Privat (Archiv)

„Aber die Kette ist bislang nicht richtig repariert worden. Wir hatten Bedenken, dass der Kranz wieder abreißt. Die Idee eines kleineren Kranzes ist noch nicht umgesetzt worden“, erzählte Dachdeckermeister Andreas Bente, Beisitzer im Vorstand.

Szene aus 2019: Nach dem Absturz des Maikranzes versuchen Bürgermeister Ronald Büssow (von links), Andreas Bente und Andreas Kiel das Stüc zu reparieren – anschließend wurde der Kranz durch den Leiterwagen der Feuerwehr hochgezogen. © Quelle: Frank Scheer (Archiv)

„Du kriegst auch irgendwie die Leute nicht mehr zusammen, die eine solche Veranstaltung organisieren und sich am 1. Mai in einen Wagen stellen und Getränke und Würstchen verkaufen“, so Bente weiter. Auch in den Handwerksbetrieben sei die Flut an Aufgaben gewachsen. In seinem Statement war aber auch herauszuhören, dass sich das Selbstverständnis der Handwerker über die letzten 20 Jahre verändert hat.

Bürgermeister Ronald Büssow (SPD) bedauerte, dass beide Veranstaltungen ausfallen, sagte aber auch: „Die alte Form der Maifeier in Bordesholm ist aus meiner Sicht in der heutigen Zeit überholt. Vielleicht muss man über neue Formate nachdenken. Das sollte man nach der Wahl machen.“

Das Restaurant „Emmas Lieblingsplatz“ hat im vergangenen Jahr bewiesen, dass ein kleiner, ständiger Weihnachtsmarkt auf den Außenflächen des Pavillons am Marktplatz funktionieren kann. „Ich setze auf weitere zielführende Formate mit dem Restaurant“, so Bürgermeister Büssow. Er kündigte an, dass der Kinoverein seinen 25. Geburtstag am Freitag, 1. September, mit Livemusik und Open-Air-Kino auf dem Rathausplatz feiern werden. Am Sonnabend, 30. September, ist in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein wieder die Vereinsmesse geplant.