﻿Bordesholm: Deshalb stehen Wohnmobile immer noch auf der Festwiese

Bordesholm. Offiziell wirbt die Gemeinde Bordesholm mit „Erholungsort“. Mit Klosterinsel, See, Wildhofwald und dem benachbarten Eidertal wird Touristen einiges geboten – ein Herz für Wohnmobilisten hat Bordesholm allerdings nicht. Einen offiziell ausgewiesenen Platz mit Stromanschlüssen und Entsorgungsmöglichkeiten gibt es nicht und wird es wohl auch nicht so schnell geben – trotz einer Bauvoranfrage für einen Platz am See. Der ADAC sieht bei den Kommunen einen großen Nachholbedarf.

Der Bau- und Planungsausschuss in Bordesholm kommt am Dienstag, 23. Mai, um 18.30 Uhr im Rathaus nach der Kommunalwahl noch einmal in der alten Besetzung zusammen, um wegen zahlreicher Fristen über Bauanträge abzustimmen. Mit dabei ist die Bauvoranfrage für einen Wohnmobilstellplatz mit zwölf Fahrzeugen für die kleine Fläche in der Eidersteder Straße 8, an der der Fußweg zum See in Bordesholm vorbeiführt. Das Amt Bordesholm hat bei der Vorprüfung festgestellt, dass die Idee in dem Gebiet planerisch unzulässig ist und abgelehnt werden soll.

Bordesholm hat offenbar keine geeignete Fläche für Wohnmobile

Nach Angaben des Amts ist die Idee als „Campingplatz“ in Bordesholm zu bewerten. Bürgermeister Ronald Büssow (SPD) betonte auf Nachfrage, dass die Gemeinde für den Bereich am Bordesholmer See einen Bebauungsplan entwickelt. Eine Veränderungssperre ist nicht erlassen worden. Der Gemeindechef betonte, dass aus seiner Sicht an dieser Stelle aus verschiedenen Gründen kein Stellplatz für Wohnmobile, vor allem in der beantragten Größenordnung hinpasse. Büssow, der auch stellvertretender Vorsitzender des Tourismusvereins Bordesholmer Land ist, wies aber auch darauf hin, dass er in Bordesholm momentan keine geeignete Fläche für einen offiziell ausgewiesenen Wohnmobilstellplatz sehe.

Michael Bischke aus dem Sauerland übernachtete mit seiner Frau und seinen drei Hunden in seinem Wohnmobil auf dem Weg nach Dänemark auf dem Veranstaltungsplatz in Bordesholm. Reiseführer im Internet haben ihn zu diesem Platz gebracht. © Quelle: Frank Scheer

Auf dem Veranstaltungsplatz an der Landesstraße 318 hatte die Gemeinde Bordesholm in der Vergangenheit Plätze ausgewiesen. Das ist aber nicht mehr der Fall, der Zusatz unter dem Parkplatzschild ist abgenommen worden. Internetportale für Wohnmobilisten weisen diesen Platz aber weiterhin aus. Bei promobil.de ist zum Beispiel zu lesen, dass es sechs Plätze für Camper in der Kieler Straße 80 in Bordesholm gibt. Dort könne man kostenfrei eine Nacht stehen. Hunde seien erlaubt.

Michael Bischke übernachtete mit seiner Frau auf dem Platz. Der Mann aus dem Sauerland in Nordrhein-Westfalen war auf dem Weg nach Dänemark und suchte auf der Hälfte der Strecke eine Übernachtungsmöglichkeit. „Die App hat mich hierher gebracht. Und es ist superschön. Ich kann gar nicht verstehen, warum die Gemeinde das nicht richtig nutzt“, so der Westfale. Er berichtete davon, dass ein weiteres Wohnmobil auf dem Platz gestanden habe. Schade sei, dass es keine Entsorgungsmöglichkeiten gebe.

ADAC: Kommunen müssen Stellplätze schaffen oder erweitern

Der ADAC in Schleswig-Holstein sieht großen Nachholbedarf. „Gerade in dem Bundesland, das in hohem Masse vom Tourismus lebt, sind die Orte aufgefordert, in Zeiten des Campingbooms vorhandene Plätze auszubauen, zu erweitern und zu modernisieren und neue Plätze auszuweisen“, so ein Sprecher. Es sei erfreulich, dass der Wohnmobil-Boom viele Menschen dazu bewege, im eigenen Land Urlaub zu machen. Das solle unterstützt werden. Aber auch privatwirtschaftliche Initiativen könnten hier ansetzen: So mancher Bauernhof, Hotel- oder Gastronomiebetrieb könne mit der Ausweisung von Stellplätzen für Wohnmobile und Camper der Nachfrage gerecht werden und sich gleichzeitig neue Geschäftsfelder erschließen, betonte er.

Wo dürfen Wohnmobile parken? Die meisten Wohnmobile, Caravans oder Gespanne dürfen legal am Straßenrand oder auf Parkplätzen stehen. Die Straßenverkehrsordnung erlaubt das nach Angaben von Pregla. Einschränkungen gelten nur für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen oder wenn das Parkplatzschild mit dem Zusatzzeichen „Pkw“ erweitert wurde.

Damit die Fahrer von Wohnmobilen für das Übernachten „die Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit geltend machen können“, müssen Anforderungen erfüllt sein. Das Übernachten muss während der Reise, also auf der Strecke, erfolgen. Maximal zehn Stunden hat man dafür Zeit. Markisen sollten dabei auch nicht genutzt werden und Tisch, Stühle und der Grill sollten auch ungenutzt im Fahrzeug bleiben – alles andere könnte als Camping gewertet werden und verboten sein.

