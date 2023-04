﻿Amt Bordesholm: Deshalb werden die 14 Orte unter dem Tarifabschluss leiden

Bordesholm. Der am vergangenen Wochenende erzielte Tarifabschluss im öffentlichen Dienst dürfte bei Verantwortlichen in den Rathäusern ziemliche Sorgenfalten verursachen. Marco Thies, Amtsdirektor in Bordesholm, betonte: „Ich freue mich für die Kolleginnen und Kollegen, denn das Leben ist an allen Ecken teurer geworden. Aber der Abschluss sorgt auch dafür, dass einige unserer 14 Orte an die finanzielle Belastungsgrenze kommen.“ Und mit seiner Meinung dürfte der Verwaltungschef nicht alleine dastehen.

Das Amt Bordesholm musste im Herbst 2022 wegen der gestiegenen Aufgaben (nicht nur im Flüchtlingsbereich) und Belastungen die Amtsumlage von 18 auf 20 Prozentpunkte für das Haushaltsjahr 2023 anheben. Diese Umlage, die von den 14 Orten nach einem bestimmten Schlüssel berechnet wird, ist die Haupteinnahmequelle des Amtes.

Amt Bordesholm: Bei Personalkosten sind nur fünf Prozent Erhöhung eingepreist

Im Verwaltungsteil des Amtshaushalts sind 2023 6,1 Millionen Euro vorgesehen – 3,6 Millionen Euro davon sind für das Personal notwendig. Der Anteil am Volumen beträgt bereits 59 Prozent und wird 2024 durch den Tarifabschluss weiter steigen. „Wir haben für 2023 nur einen Anstieg der Gehälter um fünf Prozent eingepreist“, so Amtsdirektor Marco Thies. Es fehlt also Geld im Etat.

Zunächst erhalten die Beschäftigten einen steuer- und abgabenfreien Inflationsausgleich von 3000 Euro. Im Juni fließen davon 1240 Euro, von Juli bis Februar 2024 gibt es monatlich 220 Euro. Die monatliche Gehaltserhöhung folgt ab März 2024 – das Gehalt steigt pauschal um 200 Euro brutto sowie um weitere 5,5 Prozent – insgesamt aber mindestens um 340 Euro.

Der Amtsdirektor Marco Thies in Bordesholm gönnt jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter die Tariferhöhung. „Die Gemeinden werden dadurch aber noch stärker belastet, als es eh schon der Fall“, so der Verwaltungschef. © Quelle: Frank Scheer (Archiv)

Wie stark dieser Tarifabschluss 2023 den Amtshaushalt zusätzlich belasten wird, steht nach Angaben von Matthias Klimm, Kämmerer im Amt Bordesholm, noch gar nicht ganz genau fest. Allein die Inflationsausgleichszahlung für die etwa 50 Stellen in diesem Jahr beläuft sich in der Amtsverwaltung auf 120 000 Euro. In Bordesholm sind es bei 77 Stellen – Kitas, Bücherei und TBH – etwa 200 000 Euro. In der größten Gemeinde reichen die angesetzten 4,5 Millionen Euro auch nicht aus.

Amtsumlage Bordesholm: Bereits 2023 stemmen die Orte 700000 Euro mehr

„Es wird im Spätsommer einen Nachtragsetat für das Amt, aber auch in Bordesholm geben müssen“, so Marco Thies. Reicht die Erhöhung der Amtsumlage 2022 auf 20 Prozent aus, um diesen Abschluss abfedern zu können? Der Amtsdirektor in Bordesholm wollte dazu noch nichts sagen. Thies betonte: „Eine Antwort auf diese Frage wollen auch die Bürgermeister von mir. Die letzte Erhöhung um zwei Prozentpunkte hat bereits einige Orte auch bei uns stark belastet.“ Denn: In der Summe belief sich die Erhöhung um zwei Prozentpunkte auf über 700 000 Euro (gut 20 Prozent mehr).

Durch die Erhöhung der Umlage nahm das Amt 4,37 Millionen (2022: 3,63) ein. Bordesholm als größter Zahler überweist zum Beispiel mit 2,33 Millionen Euro satte 400 000 Euro pro Jahr mehr als 2022 ans Amt. Bei den Kleinstgemeinden im Amt sind es schnell mal 10 000 Euro mehr geworden – Hoffeld muss dieses Jahr 54 802 Euro überweisen. 2022 lag der Betrag noch bei 44 613 Euro.

Amtskämmerer Matthias Klimm, der hier in einer Sitzung im Rathaus einen Etat erläutert, betonte auf Anfrage, dass in gut zwei Monaten die gesamten Auswirkungen der Tariferhöhung beziffert werden können. © Quelle: Frank Scheer (Archiv)

Nach Angaben von Kämmerer Klimm wird die Versorgungsausgleichskasse in etwa zwei Monaten konkrete Zahlen für die kommenden Personalkosten liefern. Dass da noch eine satte Belastung aufs Amt zukommen wird, weiß aber auch Amtsdirektor Marco Thies.

„Wir müssen schauen, was das Land über den Finanzausgleich zahlt“, betonte der Verwaltungschef. Aber: Auch das Amt Bordesholm sei in vielen Bereichen durch die Inflation betroffen. Sprich: Es fallen höhere Kosten an.