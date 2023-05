﻿Bordesholm: Die CDU gewinnt die Gemeindewahl deutlich

Bordesholm. Bei der Gemeindewahl in Bordesholm hat es am Sonntag ein Kopf-an-Kopf-Rennen gegeben. Bis 22.03 Uhr dauerte es, bis aus dem Wahlbezirk Verwaltungsschule das letzte Teilergebnis ins Rathaus übermittelt wurde. Dann stand fest: Die CDU ist mit 31,4 Prozent der Wahlsieger. Die SPD erreichte auf Platz zwei 28,5 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 58,4 Prozent.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Bordesholm traten nur vier Parteien an, die die 19 Mandate unter sich aufteilten. Die FDP, die 2018 mit 9,5 Prozent der Stimmen noch zwei Sitze bekommen hatte, tauchte diesmal bei der Ortswahl nicht auf dem Wahlschein auf. Die Freien Demokraten hatten im Vorwege nicht genügend Kandidatinnen und Kandidaten für die fünf Direktwahlkreise in Bordesholm aufstellen können.

Carola Ketelhodt erreichte Direktmandat für die Grünen

Lange Zeit sah es nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der CDU und der SPD aus. Den letzten Wahlkreis Verwaltungsschule gewannen der CDU-Kandidat Dr. Volker Wilkening (CDU) und die Carola Ketelhodt, Direktkandidatin der Grünen, sodass sich der Abstand zwischen CDU und SPD wieder deutlich vergrößerte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kommunalwahl 2023 in Bordesholm: Bürgermeister und Spitzenkandidat Ronald Büssow (SPD). © Quelle: SPD-Ortsverein Bordesholm

In der 19-köpfigen Gemeindevertretung ist die CDU mit sechs Sitzen die stärkste Fraktion. SPD und Grüne erhalten jeweils fünf Mandate. Die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWB) erhält drei Mandate. Bürgermeister Ronald Büssow (SPD), der seinen Wahlkreis in der Hans-Brüggemann-Gemeinschaftsschule direkt gewonnen hatte, wird wieder als Gemeindechef kandidieren. „Das Gesamtergebnis sei akzeptabel. Mein eigenes Ergebnis sehe ich als Bestätigung meiner Arbeit in den vergangenen fünf Jahren.“ Die CDU hatte im Vorfeld keinen Bürgermeisterkandidaten benannt.

Lesen Sie auch

Bündnis 90/Die Grünen hatten sich trotz des bundespolitischen Gegenwinds in Bordesholm etwas mehr versprochen. Mit fünf Sitzen konnten sie aber mit der SPD gleichziehen. Die UWB erreichte drei Mandate und damit einen mehr als in der letzten Periode.