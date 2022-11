﻿Bordesholm: Diese Chöre treten beim Adventskonzert des Sängerbundes auf

Schon Lust, sich musikalisch auf Weihnachten einstimmen zu lassen? Das Adventskonzert des Sängerbundes Schleswig-Holstein steigt am Sonnabend, 26. November, ab 16 Uhr in Bordesholm. Vier Chöre werden in der Christuskirche Adventslieder präsentieren.

Der Frauenchor Concordia Kiel tritt beim zentralen Adventskonzert in Bordesholm in der Christuskirche in der Bahnhofstraße auf.

Bordesholm. Der Sängerbund Schleswig-Holstein veranstaltet am Sonnabend, 26. November, sein zentrales Adventskonzert 2022 in der Christuskirche in Bordesholm in der Bahnhofstraße 60. Vier Chöre werden auftreten.

Folgende Chöre sind nach Angaben von Erdmute Jonathal, 2. Vizepräsidentin des Sängerbundes, bei diesem Konzert in Bordesholm zu hören: Der gemischte Chor des Preetzer Gesangvereins unter der Leitung von Sigrid Schultz-Kokerbeck, der Frauenchor Concordia Kiel unter der Leitung von Nina Baudhuin, der Gospelchor des MGV Tolk und der gemischte Chor Einigkeit Wittorf aus Neumünster. Adventsmusik steht auf dem Programm.

330 Chöre gehören zum Sängerbund in Schleswig-Holstein

Zum Sängerbund Schleswig-Holstein gehören derzeit rund 330 Chöre im nördlichsten Bundesland mit derzeit 9000 aktiven Sängerinnen und Sängern in verschiedensten Formationen. Es gibt Frauen- und Männerchöre sowie gemischte Gruppen, die deutsche Volkslieder, weltliche und geistliche Werke, Opern, Operetten und Musicalmelodien sowie Gospels, Jazz, Pop oder Shantys in ihrem Repertoire haben.

Der Verband fördert das Singen in der Familie, in Kindergärten und Schulen sowie in Kinder- und Jugendchören. „Kulturarbeit vor Ort“, wie auf der Homepage zu lesen ist. Der Eintritt zum Adventskonzert ist frei. Der Sängerbund hofft auf eine volle Kirche.