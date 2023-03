﻿Bordesholm: Gemeinde will doch schon 2023 direkt im See sanieren

Dass eine Kehrtwende bei der Sanierung des Sees in Bordesholm etwas mit der Kommunalwahl im Mai zu tun haben könnte, sehen die Verantwortlichen nicht so. Bislang war geplant, die Nährstoffe im Zufluss Kalbach deutlich zu reduzieren, um danach direkt im See etwas zu machen. Das ist jetzt geplant.

Bordesholm. Die Gemeinde Bordesholm will bei der Sanierung des Sees zweigleisig vorgehen: Neben laufenden Projekten zur Reduzierung von Nährstoffen im Zufluss Kalbach soll es bereits in diesem Jahr direkte Eingriffe zur Verbesserung der Wasserqualität geben. Diese Kehrtwende kündigten Bürgermeister Ronald Büssow (SPD) und Umweltausschuss-Chefin Carola Ketelhodt (Grüne) an.

Mit direkten Maßnahmen im eutrophen See, der wegen seines Nährstoffgehaltes, vor allem Phosphat, umzukippen droht, wollte Bordesholm eigentlich so lange warten, bis der durchschnittliche Phosphatwert von 0,15 Milligramm je Liter im Zulauf in der Pastorenbucht erreicht ist. Ab da lohnen sich aus Sicht von Experten Maßnahmen im See, wenn man einen langfristigen Erfolg anstrebt. 2022 lag der Wert bei 0,30 Milligramm, also doppelt so hoch wie angepeilt.

Bordesholm: Aus Sicht vieler Menschen geht die Sanierung des See zu schleppend voran

Aus Sicht vieler Menschen macht die Gemeinde zu wenig oder agiert oft zu langsam. Das stimme so nicht, werde aber nicht wahrgenommen. Dass die Ankündigung etwas mit der Kommunalwahl am 14. Mai zu tun haben könnten, wiesen der Gemeindechef als auch die Spitzenkandidatin der Grünen zurück. Zuletzt hatte der See 2021 ein Fadenalgenproblem. Badeverbote wie in den Jahren zuvor wurden aber nicht ausgesprochen.

Auf Anregung von CDU-Vertretern aus der Region wird sich der Umweltausschuss des Landtages am Freitag in Bordesholm treffen, um mit Staatssekretärin Katja Günther, Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur, Rettungschancen auszuloten – der See ist Eigentum des Landes.

Umwelttechnikerin Frauke Symanowski (von links), Umweltausschussvorsitzende Carola Ketelhodt (Grüne) und Bürgermeister Ronald Büssow (SPD) berichteten über neue Ansätze bei der Sanierung des Sees in Bordesholm © Quelle: Frank Scheer

Bei einem Pressegespräch betonte Umweltausschuss-Chefin Carola Ketelhodt: „Wir hatten es uns leichter vorgestellt, Phosphat zu reduzieren.“ „Mal hat der Zufluss aber kaum Wasser, mal zu viel“, nannte sie die Schwierigkeiten. Bürgermeister Büssow wies darauf hin: Die von der Gemeinde beschlossene chemische Fällung, bei der am Pastorat in der Wildhofstraße die Nährstoffe gebunden werden sollten, könne nicht realisiert werden und sei zurückgestellt worden.

Zufluss zum See in Bordesholm: Am Kalbach passiert viel

Dennoch passiere am Kalbach eine Menge oder sei geplant. Laut Büssow will Blumenthal das Klärwerk am Kalbach für 150 000 Euro optimieren. Bordesholm will zusätzliches Fällmittel für die Klärteiche in Sören bezahlen, um die Phosphatwerte weiter zu reduzieren. Zudem wird neben einer Entrohrung und einem Uferrandstreifenprogramm geprüft, ob durch „integrierte Pufferzonen“ dem Wasser weiteres Phosphat entzogen werden kann.

Frauke Symanowski, Umwelttechnikerin des Amtes, berichtete von einer Ortsbegehung mit Dr. Kirsten Rücker von der Uni Kiel. „Das muss man sich als Bypass zum Bach vorstellen. In einem flachen, 30 Meter langen Bereich könnten Erlen die Nährstoffe aufnehmen“, so die Umwelttechnikerin. Bürgermeister Büssow erwähnte zudem positive Gespräche mit Landwirt Torsten Schlottfeld über eine Entrohrung in einem Areal nahe der L 49. „Da könnte eine ökologische Oase geschaffen werden.“

Runder Tisch tagt Ende April in Bordesholm

Bürgermeister Ronald Büssow kündigte die nächste Sitzung des Runden Tisches für Ende April an. Er hofft, dass man sich bei diesem Treffen auf eine sinnvolle Maßnahme direkt im See entscheiden kann. Die Debatte soll öffentlich stattfinden. An diesem Montag gab es einen Ortstermin in der Pastorenbucht zum Thema Hochwasserschutz. Laut Büssow darf der Bereich an der Brücke, an der der Kalbach in den See mündet, etwas freigeräumt werden. „Ansonsten sieht die UNB den Bereich als Biotop, das weitestgehend unberührt bleiben sollte.“

Ulrich Schuster (CDU) hält das für Quatsch. „Bereits 2010 hat sich der Förster Jörn Winter dafür ausgesprochen, das Totholz zu entfernen.“ Beim Treffen des Umweltausschusses des Landtages soll das auch ein Thema werden.