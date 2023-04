﻿Bordesholmer Geschäftsleute organisieren Sommerfest „von unten“

Die Absage des verkaufsoffenen Sonntags in Bordesholm war offenbar nicht mit allen Geschäftsleuten abgesprochen. Ladeninhaber wie Sabrina John oder Eileen und Sascha Schellewald erfuhren davon aus der Zeitung – und reagieren nun mit einer besonderen Initiative für einen Sommer-Event.

Bordesholm. Erstmals in der Historie der Geschäftswelt in Bordesholm wird es ein Sommerfest geben. Am Sonnabend, 1. Juli, wird sich die Einkaufszone der Bahnhofstraße von 12 bis 18 Uhr in eine bunte Flaniermeile verwandeln. Geplant sind zahlreiche Aktionen auf der Straße und in den Geschäftsräumen. Die Initiative dazu kommt von den Ladenbesitzern selbst – und ist eine Reaktion auf die Absage des für den 14. Mai geplanten verkaufsoffenen Sonntags.