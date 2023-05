﻿Festwiese in Bordesholm: Hüpfburgen satt und Bullriding zu Pfingsten

Bordesholm. Über Pfingsten tobt der Bär auf dem Veranstaltungsplatz in Bordesholm. Bei der Premiere der Tobey Fund Days werden am Sonnabend und Sonntag, 27. und 28. Mai, von 10 bis 18 Uhr unter anderem 14 Hüpfburgen und ein Areal für Bullriding aufgebaut. Am Sonnabend ist ab 20 Uhr Party im Zelt mit DJ & Producer Act Neptunica & Freddy Dardaillon angesagt.

Veranstalter ist Thomas Tobey aus Neumünster. Der Eintritt zur 32000 Quadratmeter großen Festwiese kostet für Kinder 4 Euro, für Erwachsene 1 Euro. Dort sind 14 Hüpfburgen, ein Feld zum Bullriding aufgebaut, es wird XXL-Menschenkicker, Spielmobil, Surfsimulator, Kinderanimateure wie Lenny der Clown und Kinderschminken geben. „Mir ist es ein persönliches Anliegen, Familien ein unvergessliches Pfingstwochenende zu erschwinglichen Preisen zu ermöglichen“, betonte der Veranstalter. Als Moderator ist Fabian Pede von RSH angekündigt.

Darum gründete Thomas Tobey seine Firma Tobey Fun

Thomas Tobey kündigte zudem an, dass 25 Prozent vom Gewinn der Veranstaltung sowie die gesamten Einnahmen der Tombola an die Vereine Treffpunkt Jugend in Wattenbek und Freiheits-Stil in Neumünster ausbezahlt werden sollen. „Da ich seit meinem 16. Lebensjahr ehrenamtlich in der Kinder- und Jugendarbeit tätig bin, wollte ich mein Hobby zum Beruf machen und gründete 2015 die Firma Tobey Fun“, so der Veranstalter. Begonnen habe er sein Abenteuer mit einem mechanischen Bullen und einer Hüpfburg.

Thomas Tobey veranstaltet über Pfingsten auf dem Veranstaltungsplatz in Bordesholm die Tobey Fun Days mit Hüpfburgen, Bullriding und anderen Angeboten. © Quelle: Thomas Tobey

Karten für die Abendveranstaltung mit DJ & Producer Act Neptunica, Kontor Records, sind an vielen Vorverkaufsstellen in Bordesholm für 7 Euro zu bekommen, unter anderem im Sam Sportpark, beim Verein der Sportkegler, bei Onkel Otto in Büdelsdorf, der Ihlkate Athen in Mielkendorf und im Restaurant Artemis in Preetz sowie in Milan’s Bodyshop in Hamburg.

Der Eintritt an der Abendkasse kostet 10 Euro. Für Essen und Getränke sorgen Imbiss-, Schank-, Crêpes- und Süßwarenständen.

