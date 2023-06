Ukrainische Community

Im Savoy-Kino in Bordesholm wird am Donnerstag, 15. Juni, der Film Mavka - Hüterin des Waldes gezeigt – in ukrainischer Originalsprache mit deutschen Untertiteln. Die ukrainische Community im Ort hofft, dass auch Einheimische zum Filmevent kommen werden.

Frank Scheer WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket