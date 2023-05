Bordesholm: Mindestens 15 Autos durch Vandalismus beschädigt

Bordesholm. Zahlreiche Autos sind in Bordesholm und Wattenbek durch unbekannte Täter beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht von Sonntag, 7. Mai, auf Montag, 8. Mai, verdächtige Handlungen beobachtet haben. Auch der Bauwagen der Waldkindergartengruppe im Wildhofwald am See in Bordesholm ist beschädigt worden.

Bis Montagnachmittag sind im Polizeirevier in Bordesholm insgesamt 15 Anzeigen wegen beschädigter Fahrzeuge aufgenommen worden, teilte Pressesprecher Sönke Hinrichs mit. Die Polizei geht davon aus, dass noch weitere Fälle angezeigt werden. Die Schadenshöhe ist bislang noch nicht beziffert worden.

Bordesholm: Bauwagen der Wald-Kita auch beschädigt

Der oder die Täter haben in Bordesholm und Wattenbek bei den betroffenen Fahrzeugen die Heck-, Seiten- oder Frontscheiben zerstört. „In den meisten Fällen ist ein Stein dafür benutzt worden“, so Petersen. Ebenfalls ist der Waldkindergarten im Wildhofwald in der Nähe der Vogelwiese betroffen. Dort wurde der Bauwagen beschädigt.

Die Polizei sucht neben weiteren Geschädigten auch nach Zeugen, die in der betroffenen Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich Wattenbek und Bordesholm gemacht haben. „Wem sind dort verdächtige Personen aufgefallen?“, fragt die Polizei. Hinweise werden im Polizeirevier in Bordesholm, Tel. 04322/96100, entgegengenommen.