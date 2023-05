﻿Bordesholm: Besondere Reinigungsaktion zum Start der Badesaison

Bordesholm. Mit dem Start der Badesaison 2023 können Schwimmerinnen und Schwimmer jetzt entspannt die Badestelle der Gemeinde Bordesholm besuchen. Dafür sorgten Jörg Schoch und sein Mitarbeiter Martin Goldmann: Mit einer speziellen und schwimmfähigen Reinigungsmaschine sowie weiteren Geräten durchforstete das Duo aus Hamburg den Unterwasserboden im gesamten Nichtschwimmerbereich. Umfangreich war die „Ernte“ aus dem Bordesholmer See nicht – aber dafür umso gruseliger.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Mittwochmorgen rollte Jörg Schoch mit seinem Fahrzeug plus Anhänger auf den Strand der Badestelle. Mit seinem Mitarbeiter bugsierte der 61-jährige Hamburger die Reinigungsmaschine ins Wasser des Nichtschwimmerbeckens. Schoch beschrieb das Gerät als Unterwasser-Staubsauger mit einem großformatigen Trommelsieb, das zusätzlich mit kräftigen Magneten bestückt ist. Damit zogen die in Wathosen gekleideten Männer in Bahnen durch den gesamten Nichtschwimmerbereich – und teilweise darüber hinaus.

Bordesholm: Mini-Saugbagger holt gefährliche Fundstücke aus dem Seeboden

Mehrmals mussten die Akteure ihre Arbeit unterbrechen. „Die Algen im Wasser verstopfen die Maschine, das müssen wir natürlich rausholen“, erklärte Jörg Schoch. Eine erste Algenblüte gab es an der Badestelle in der vergangenen Woche, die Algenkonzentration sei aber noch nicht problematisch, hieß es aus dem Ordnungsamt. Gefährlicher sind die Fundstücke, die der Mini-Saugbagger jetzt vom Grund des Bordesholmer Sees hoch geholt hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neben teilweise noch gefüllten Schnapsfläschchen und alten Schlackestücken finden sich viele Glasscherben. Aber auch Kronkorken, ein Zelthering, Nägel sowie scharfkantige Plastik- und Metallteile steckten im Seeboden des Nichtschwimmerbereichs. Weitere Glasscherben, Metallverschlüsse und eine Haarnadel holte Martin Goldmann per Hand aus der Kiste mit den hochgesaugten Steinen. Zusätzlich durchforsten die Männer den Bereich mit einem Metalldetektor, eine Nachuntersuchung steht in rund zwei Wochen an.

Bordesholmer See: Mikroplastik wandert durch die Nahrungsketten

Jörg Schoch machte besonders auf die vielen Plastikteile aufmerksam. „Das Zeug wird im Laufe der Zeit zerrieben, dann durch Kleinlebewesen aufgenommen und wandert als Mikroplastik durch die Nahrungsketten“, erklärt der studierte Betriebswirt. Beauftragt hatte den Reinigungsspezialisten von der Firma Sasiba („Sauber sicher baden“) Bürgermeister Ronald Büssow – aber nicht wegen Verletzungen von Badegästen. „Das ist eine Routinemaßnahme. Sie ist zwar nicht ganz billig, aber notwendig, unser Bauhof ist für solche Aufgaben auch nicht ausgerüstet“, erklärte Büssow.

Lesen Sie auch

Mit seiner Reinigungsmaschine war Jörg Schoch zuletzt vor acht Jahren in Bordesholm – damals war der alte Seesteg gerade abgerissen und neu errichtet worden. „Ich hatte damals viele Stegschrauben herausgeholt, bei denen die Köpfe weggeflext waren“, erinnert sich der Seereinigungsexperte. Er ist im gesamten norddeutschen Raum unterwegs – und hat auch einige ungewöhnliche Funde gemacht. Neben einem alten Stahlhelm entdeckte er auch radioaktive Zahnpasta aus den 1930er-Jahren. Schoch: „Der Werbeslogan damals hieß nicht umsonst strahlend weiße Zähne. Nach Hiroshima wurde solche Zahnpasta aber aus dem Verkehr gezogen.“

KN