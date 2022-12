﻿Bordesholm setzt mit kürzerer Weihnachtsbeleuchtung ein Zeichen

Die Weihnachtsbeleuchtung in Bordesholm, hier ein Stern vor der katholischen St. Marienkirche in der Bahnhofstraße, ist erst am Montag in dieser Woche angestellt worden, um Energie einzusparen.

Nun leuchtet die Weihnachtsbeleuchtung auch in Bordesholm. Bewusst hat die Gemeinde vorher darauf verzichtet, um Strom zu sparen. Das würde Wattenbek auch gerne, aber dort kann auch eine Beleuchtung in einem Neubaugebiets, in dem noch keiner wohnt, nicht abgestellt werden. Die Gründe dafür.

