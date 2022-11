﻿Verhindert der Klosterkirchen-Blick eine Biogasanlage in Bordesholm?

Aus Gülle soll in Bordesholm ab Ende 2023 Biomethan und Kohlendioxid für Getränke hergestellt werden. Die Landwirtsfamilie Stoltenberg plant eine moderne Anlage an der Landesstraße 49. Nun gibt es Kritik an der Biogasanlage in Bordesholm.

Die 2020 in Dülmen gebaute Biogasanlage gleicht der in Bordesholm geplanten Anlage.

Bordesholm. Eine Biomethananlage will die Familie Stoltenberg in unmittelbarer Nähe ihres Brüningshofs in Hoffeld auf dem Gebiet der Gemeinde Bordesholm errichten. Pro Jahr sollen 32000 Tonnen Gülle und Pferdemist zu Methangas vergoren und Kohlendioxid für die Getränkeindustrie verflüssigt werden.

„Diese Anlage ist, so wie sie vorgesehen ist, etwas ganz neues in Deutschland. Ein Pilotprojekt“, wie Matthias Becker von Mammut Consulting, der die Anlage in den Gremien in Bordesholm für die Familie vorgestellt hat, betonte.

Biogasanlage in Bordesholm: Es gibt eine Menge Kritik

Ob das Projekt allerdings die Zustimmung der Gemeinden Bordesholm und Hoffeld bekommt, ist noch offen. Es gibt eine Menge Kritik. Die Gemeinde Bordesholm, vor allem Mitglieder aus dem Umweltausschuss, können sich mit dem Standort der Biogasanlage südlich der Landesstraße 49 am Hoffelder Weg aus ökologischen Gründen nicht anfreunden.

Hoffelds Bürgermeister Sönke Harder betonte in Bordesholm, dass der zusätzliche Lkw-Verkehr in seiner Gemeinde für große Bauchschmerzen sorge. Im Juli hatte die Familie die Idee für ihre Biogasanlage mit einem Investitionsvolumen von zehn Millionen Euro in Hoffeld vorgestellt.

Um diesen Bereich dreht es sich: Die Abfahrt Hoffeld an der L 49. Oben rechts ist der Hoffelder Weg zu sehen, der nach Bordesholm führt. Die Biomethananlage ist auf dem Acker vorn rechts geplant. © Quelle: Frank Scheer

Zum Baukörper betonte Matthias Becker: „Es handelt sich um ein komplett geschlossenes Hallensystem, das ist sicher.“ Für Thorsten Pogge (UWB) liegt die Anlage zu nah am Kalbach. „Wir versuchen, jedes Kilo Phosphat aus dem Zufluss des Bordesholmer Sees rauszuholen. Und hier ist die Gefahr, dass wieder etwas durch Lkw oder sonstige Witterungseinflüsse in den Boden läuft.“

Auch Carola Ketelhodt (Grüne) sprach sich klar gegen den Standort der Biogasanlage in Bordesholm aus. Für Ulrich Schuster (CDU) gibt es ein optisches Problem, das man nicht vernachlässigen sollte. „Die Anlage, deren Fermenter zehn und zwölf Meter hoch sind, versperren den Blick nach Bordesholm auf die Klosterkirche.“ Dieses ist auch schon vom Kreis Rendsburg-Eckernförde moniert worden.

Bordesholm: Welche Priorität hat der Blick auf die Klosterkirche?

Bürgermeister Roland Büssow (SPD) hält eine Entwicklung an der L 49 für sinnvoll. „Es ist ein gutes Projekt, das nach der Kommunalwahl realisiert werden könnte“, betonte er. Zur Sichtachsen-Kritik betonte der Gemeindechef: „Welche Priorität hat diese Sichtachse?“

Joachim Schulze (SPD) betonte, dass diese „Biomethananlage Bordesholm nach vorne bringe“. Sowohl der Bau- als auch der Umweltausschuss wollen vom Betreiber noch eine bessere Planung bekommen – dann soll eine Entscheidung darüber gefällt werden, ob ein vorhabenbezogener Bebauungsplan auf den Weg gebracht wird. Mit einem Standort in einem neuen Gewerbegebiet, das Hoffeld und Bordesholm in diesem Bereich realisieren wollen, könnten sich viele besser anfreunden.

Die Familie Stoltenberg will mit der neuen Biogasanlage die Fortsetzung einer mehr als 300-jährigen Familienbauerngeschichte sichern, hieß es. Aus Sicht von Matthias Becker würde die Biogasanlage der Eichenhof Energie die Milchviehbetriebe und Pferdehöfe in einem Umkreis von fünf bis zehn Kilometern entlasten. Pro Jahr rechnen die Betreiber mit 1600 Lkw-Fuhren zur Biogasanlage, der gesamte Verkehr soll über die Landesstraße 49 abgewickelt werden.

Der Diplom-Kaufmann Matthias Bäcker, der die Familie Stoltenberg in wirtschaftlichen Fragen berät, stellt die Biogasanlage in Bordesholm vor. Gerd Stoltenberg und sein Sohn Thies sitzen in der ersten Zuschauerreihe. © Quelle: Frank Scheer

Es soll keine Geruchsemissionen geben, da es sich um ein geschlossenes System mit Filtern handelt. Das erzeugte Biogas besteht zu rund 57 Prozent aus Methan, das von Hoffeld zwei Kilometer zum neuen Haidkrug an der Landesstraße 318 gepumpt wird. Von dort geht es zu den Stadtwerken Kiel. Aus dem Methan aus der Biogasanlage Bordesholm soll Kraftstoff für Autos und Lkw erzeugt werden.

Im Biogas sind noch 40 bis 42 Prozent Kohlendioxid erhalten, das bei anderen Anlagen in die Atmosphäre entweicht. In der geplanten Biogasanlage soll es abgeschieden und für die Getränkeindustrie aufbereitet werden. „Etwa 2000 Tonnen CO2 sollen pro Jahr produziert werden“, machte Matthias Becker deutlich. Aus den Gärresten wird außerdem hochwertiger Wirtschaftsdünger gemacht. Eine 2100 Quadratmeter große PV-Fläche machte die Anlage in puncto Strom autark.