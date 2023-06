﻿Bordesholm: Startschuss für Realisierung der Biomethangasanlage beschlossen

Bordesholm. Mit einer Mehrheit von zwölf Ja- bei sechs Nein-Stimmen hat die Gemeindevertretung Bordesholm am Dienstagabend im Rathaus der Aufstellung eines B-Plans für den Bau einer privaten Biomethangasanlage der Familie Stoltenberg an der L 49 bei Hoffeld zugestimmt. In der Industrieanlage sollen Gülle und Festmist zu LNG-Gas vergoren werden. SPD, Grüne und UWB waren dafür, die CDU stimmte dagegen.

Die Eichenhof Energie plant den Bau der Biomethananlage an der L 49-Abfahrt Hoffeld. Dahinter steht vor allem die Familie Stoltenberg, die landwirtschaftliche Betriebe in Bordesholm und Hoffeld hat. Vater Gerd Stoltenberg will die Industrieanlage mit seinen Söhnen Thies und Jan realisieren. Gebaut und finanziert werden soll die rund zehn Millionen Euro teure Anlage von der Projektgesellschaft Eichenhof Energie GmbH & Co. KG. Der Betrieb soll durch die Bioenergiegenossenschaft Eichenhof, die noch gegründet werden muss, erfolgen. An dieser Genossenschaft können sich auch Bürgerinnen und Bürger beteiligen.

Gutachter in Bordesholm: Es gibt genügend Substrat

Im April hatte die Gemeindevertretung beschlossen, ein Gutachten zur Verfügbarkeit von Gülle und Festmist erstellten zu lassen. Sven Gottwald und Dr. Dietrich Clemens vom Büro Treurat und Partner Unternehmensberatungsgesellschaft (Kiel) stellten dies am Dienstag im Rathaus vor. Das Fazit: Es gibt genug Substrat für mehrere solcher Anlagen in der Region – es gibt keine Konkurrenzsituation. Die Anlage der Familie Stoltenberg benötigt zum Betrieb ihrer Anlage 2,6 Prozent der verfügbaren 1,2 Millionen Tonnen.

Vor allem die CDU hatte befürchtet, dass für eine andere Biomethananlage nicht genügend Substrat zur Verfügung stehen könnte. Die Versorgungsbetriebe Bordesholm planen auch eine Anlage zur Produktion von „grünem Gas“. Zudem bemängelte die CDU, dass noch keine städtebauliche Planung für Bordesholm-West erfolgt sei. Man hatte beantragt, das Thema zurück in die Ausschüsse zu überweisen. Das wurde aber abgelehnt.

