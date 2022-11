﻿Bordesholm: Tipps vom Hundeexperten Marc Lindhorst im Savoy-Kino

Bordesholm. Marc Lindhorst, der in Mielkendorf bei Kiel eine Hundeschule betreibt, steht am Mittwoch, 16. November, wieder einmal auf der Bühne im Savoy-Kino in Bordesholm. „Der tut nix?!“ heißt das vielsagende Motto seines Vortrages. Im Kulturforum Altes Kino laufen diese Woche weitere interessante Veranstaltungen.

„Die meisten Hundebegegnungen verlaufen ruhig und friedlich. Aber leider nicht alle. Nicht jeder Hund will spielen und nicht jeder liebt seinesgleichen. Ein lustig aussehendes Rennspiel entpuppt sich bei näherem Hinsehen oft als Jagd- und Mobbingsequenz, die für das Opfer meist nicht viel Freude bringt“, so Marc Lindhorst zu seinem Vortrag in Bordesholm.

Bordesholm: Hundecoach zeigt bei Vortrag auch Videos

Was ist bei Hundebegegnungen aber wichtig? Worauf sollten alle Hundehalterinnen und -halter achten, wie sind Konfliktsituationen zu erkennen und wie können sie vermieden werden? Das sind Themen, die Marc Lindhorst ansprechen wird. Der Betreiber einer Martin-Rütter-Hundeschule wird dazu auch einige Videos präsentieren. Der Eintritt kostet 12 (Mitglieder 10) Euro.

Die Climax Blues Band steht auch auf der Bühne im Savoy-Kino in Bordesholm. © Quelle: Björn Schaller (Archiv)

Die Band The Enfys gastiert am Sonnabend, 19. November, ab 20.30 Uhr auf der Bühne. Die deutsche Pop-Rock-Formation will eine Liveparty bieten, bei der das Publikum mitgehen soll, heißt es in der Ankündigung. Karten gibt es für 15 Euro für Mitglieder und im Vorverkauf. Der Eintritt an der Abendkasse kostet 17 Uhr.

Bereits am Dienstag, 15. November, gastiert um 20.30 Uhr die Climax Blues Band unter dem Motto „Ready or Not Tour 2022“ in der Schulstraße 7 in Bordesholm. Tickets im Vorverkauf und für Mitglieder kosten 25 Euro. Der Eintritt an der Abendkasse 31 Euro. Weitere Infos zum Programm im Savoy-Kino und Kartenvorbestellungen unter Tel. 04322/1011 oder www.savoy-bordesholm.de