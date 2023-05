﻿Bordesholm und Sören: Solarparks sollen gebaut werden

Bordesholm/Sören. Im Frühjahr 2024 wird der seit Jahren geplante Solarpark im Ortsteil Eiderstedt in Bordesholm gebaut. Die Versorgungsbetriebe Bordesholm (VBB) sowie JP Joule errichten Module mit einer Gesamtleistung von 13,5 Megawatt. In einer Sondersitzung wurden wichtige Beschlüsse für das Projekt gefasst.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Sören soll im nächsten Jahr ein weiterer Solarpark entlang der Autobahn 215 entstehen – die Gemeinde hat in diesem Monat einer Voranfrage des Unternehmens Enerparc (Hamburg) einstimmig zugestimmt.

Die Sondersitzung in Bordesholm war notwendig geworden, weil die SH Netz AG im Planungsverfahren vergessen hatte, auf eine in dem vorgesehenen Gebiet verlaufende Erdgasleitung hinzuweisen. „Das ist planungsrelevant“, so VBB-Geschäftsführer Frank Günther in der Sitzung. Beidseitig müssen die Betreiber über der im Boden liegenden Erdgasleitung einen Schutzstreifen von fünf Meter freihalten. Das ist möglich, muss aber im Bebauungsplan eingetragen sein. Das passierte in der Sondersitzung, wobei auch der erneute Auslegungsbeschluss gefasst wurde.

Versorgungswerke Bordesholm wollen sich bei Netzagentur bewerben

„Für uns ist wichtig, dass der Plan bis zum 26. Juni öffentlich ausliegt und die Gemeindevertretung am 27. Juni den Durchführungsvertrag beschließt. Damit müssen wir uns einen Tag später bei der Bundesnetzagentur um Kontingente bewerben“, so Günther weiter. Eigentlich war die Fertigstellung für Ende 2023 vorgesehen. Daraus wird aber angesichts einiger Verzögerungen nichts mehr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Herbst 2024 soll der Solarpark des kommunalen Unternehmens der Gemeinde Bordesholm und des Partnerunternehmens aus Nordfriesland ans Netz gehen. Zusätzlich zu anderen Überweisungen fließen dem Haushalt der Gemeinde Bordesholm auch 0,2 Cent je erzeugter Kilowattstunde zu. Günther geht von einem Volumen von 25 000 Euro pro Jahr aus.

© Quelle: Ralf Bassen

Dem Solarpark in Sören ist nach Angaben von Bürgermeister Manfred Christiansen einstimmig zugestimmt worden. 2020 wollte das Unternehmen Enerparc auf einer Fläche von gut 50 Hektar einen Solarpark bauen. Das Projekt wurde damals nicht weiter verfolgt, weil sich im Ort bei Bürgern Gegenwind entwickelt hatte und ein Bürgerbegehren vorbereitet wurde. Mittlerweile sind die Genehmigungshürden für Solarparks in Streifen neben Autobahnen und Bahntrassen gelockert worden, um mehr regenerativ erzeugte Energie zu bekommen. Das Amt Bordesholm hat die Pläne von Enerparc für den Solarpark in Sören geprüft und sie als zulässig bewertet.

Lesen Sie auch

Die neue Gemeindevertretung wird sich nach Angaben von Christiansen im Herbst mit den Anträgen befassen. 2024 soll der Solarpark gebaut werden. Als EEG-Vergütung rechnet Christiansen mit 40 000 bis 50 000 Euro für die Gemeinde pro Jahr. „Als eine der kinderreichsten Kommunen im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist das ein Volumen, das die Gemeinde gut gebrauchen kann“, so der Gemeindechef, der bei der Wahl am Sonntag nicht mehr kandidiert.