﻿Weihnachtsoratorium in der Klosterkirche in Bordesholm am vierten Advent

Mit dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach endet am vierten Adventssonntag in Bordesholm in der Klosterkirche die Konzertreihe Mosaik der Herbstklänge. Der Verein hat darauf hingewiesen, wo es Eintrittskarten gibt und wer freien Eintritt hat.

Bordesholm. Am vierten Adventssonntag, 18. Dezember, steht in der Klosterkirche in Bordesholm das fünfte und damit letzte Konzert der Reihe „Mosaik der Herbstklänge 2022“ an. Beginn ist um 14 Uhr. Mit dem frühen Konzertstart hat sich der Verein zur Förderung der Musik in Bordesholm an die Abläufe bei der Fußball-WM in Katar angepasst. Dort wird um 16 Uhr das Endspiel angepfiffen.