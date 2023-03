﻿In der Gemeinde Bovenau sollen gleich zwei Solarparks entstehen

Gleich zwei Solarparks sind in der Gemeinde Bovenau derzeit in Planung: Auf Flächen am Nord-Ostsee-Kanal und an der Autobahn A 210 soll Platz für Photovoltaikanlagen entstehen. Wie genau sehen die Vorhaben aus? Und wie weit sind die Pläne?

Entlang der A 210 gibt es bereits ein paar Solarparks – zum Beispiel hier in der Gemeinde Bredenbek. Auch die Nachbargemeinde Bovenau plant Photovoltaik-Panels auf Flächen an der Autobahn.

Rendsburg. Eine Fläche von rund 90 Fußballfeldern könnte in der Gemeinde Bovenau bald für Photovoltaik-Anlagen genutzt werden. Zwei Solarparks sollen im Gemeindegebiet entstehen. Die Planungen sind jedoch unterschiedlich weit vorangeschritten.

Auf einer Fläche am Nord-Ostsee-Kanal zwischen der Alten Eider und dem Osterrader Holz plant die Enerparc AG eine Flächen-Photovoltaik-Anlage. Auf 42 Hektar soll der Solarpark Osterrade entstehen, 34 Hektar davon werden dann tatsächlich mit Panelen bebaut. Circa 45 Millionen Kilowattstunden können damit pro Jahr erzeugt werden, genug für etwa 12 000 Haushalte. Am Mittwoch hat die Gemeindevertretung Bovenaus einer entsprechenden Änderung des Bebauungsplans zugestimmt.

Lage am Nord-Ostsee-Kanal „besondere Herausforderung“

Das Gebiet ist im Privatbesitz der hessischen Hausstiftung. Bisher wurde es landwirtschaftlich genutzt. „Eine besondere Herausforderung war sicherlich die Lage am Kanal“, sagt Projektplaner Gerriet Arndt. Unter anderem musste sichergestellt werden, dass die Solarpanele die Schifffahrt auf dem Nord-Ostsee-Kanal nicht blenden und Biotope nicht gestört werden.

Die Vorteile aber: Als Spülfläche mit abgetragenem natürlichen Boden biete sich das Gebiet als Fläche zur Umnutzung an. Durch den benachbarten Windpark sei das Landschaftsbild bereits vorbelastet, und bestehende Waldflächen und Bewuchs schirmten den Blick ab, sagt Arndt. Auch Bovenaus Bürgermeister Daniel Ambrock hebt hervor, dass der geplante Solarpark für Bürgerinnen und Bürger kaum einsehbar sei. „Uns ist schon wichtig, dass es hier in der Gemeinde schön ist“, sagt er.

Auf der Karte sieht man die Lage der geplanten Solarparks in der Gemeinde Bovenau: Am Nord-Ostsee-Kanal entsteht der Solarpark Osterrade und an der A210 sollen zwei weitere Gebiete für PV-Anlagen genutzt werden. © Quelle: Ralf Bassen

Die Entscheidung für Solaranlagen auf Bovenauer Gebiet findet Ambrock richtig – als Beitrag zum Klimaschutz. „Wir profitieren von einem Boom, der auch erforderlich ist“, sagt er. Auch finanziell kann die Gemeinde profitieren – über die Gewerbesteuer und eine mögliche kommunale Beteiligungsabgabe.

Solarpark an der Autobahn A210 wird zweigeteilt

Für den zweiten Solarpark an der Autobahn A 210 sprach sich die Gemeindevertretung am Mittwoch für den Aufstellungsbeschluss aus – genauere Planungen können damit beginnen. Insgesamt circa 23 Hektar nördlich der A 210 sollen für den Solarpark an die Erneuerbaren Nord GmbH & Co. KG verpachtet werden. Die Fläche teilt sich in zwei Gebiete auf: Ein Teil der Photovoltaik-Panels soll in der Nähe der Autobahnausfahrt Bredenbek aufgestellt werden, der andere Teil weiter in Richtung Rendsburg.

Pläne für einen Solarpark an der A 210 auf Bovenauer und Bredenbeker Gebiet gab es schon einmal. Damals war das Projekt aber stark umstritten, die Gemeindevertreter Bovenaus lehnten das Vorhaben schließlich ab. „Die Vorgaben und Rahmenbedingungen haben sich seitdem geändert“, kommentiert Bürgermeister Ambrock.

Die Landesregierung will den Ausbau der erneuerbaren Energien stärken. Als besonders geeignet gelten dafür Flächen wie die an der A 210, denn durch die Autobahn ist das Gebiet bereits landschaftlich vorbelastet. „Da gibt es jetzt den Anspruch, etwas zu tun“, sagt Daniel Ambrock.