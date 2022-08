﻿Brammer: Landesfinale und Jedermann-Turnier für Tischkicker

Elf Mannschaften messen sich in Brammer im Tischkicker-Landesfinale. Außerdem startet dort ein Jedermann-Turnier. Was Neueinsteiger brauchen, damit der Ball Tempo bekommt.

Brammer. Die Tischkickersparte des Sportvereins (SSV) Brammer hat das Landesfinale 2022 in die Gemeinde geholt. Am Sonnabend, 27. August, starten die Play-offs um 10.30 Uhr in Pahls Gasthof. Neueinsteiger können in einem offenen Turnier ab 15 Uhr testen, ob Kicken aus dem Handgelenk ihr neuer Sport wird.

„Wir haben uns schon 2021 für das Ausrichten des Finales beworben, in diesem Jahr hat es geklappt“, freut sich Ingo Frahm. Er ist Gründer der Fälscherbande, wie die Tischkickersparte des SSV Brammer heißt.