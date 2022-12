﻿Brandstiftung in Grevenkrug: Ex-Lehrling des Bauernhofs muss in Haft

Drei Mal hatte es im Jahr 2021 auf dem Gelände des Bauernhofs bei Bordesholm gebrannt. Schon früh geriet ein Ex-Lehrling des Familienbetriebs in Grevenkrug als Brandstifter in den Fokus. Doch erst nach dem vierten Großfeuer vom 2. Januar verdichteten sich die belastenden Indizien. Am Donnerstag wurde der 22-Jährige zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt.

Rendsburg/Grevenkrug. „Ganz viele belastende Indizien“ überzeugten das Schöffengericht in Rendsburg nach fünftägigem Prozess von der Schuld des Angeklagten: Wegen Brandstiftung und Bedrohung wurde der ehemalige Lehrling (22) des von einer Brandserie gebeutelten Hofs in Grevenkrug (Gesamtschaden: rund 730 000 Euro) am Donnerstag zu zwei Jahren und sechs Monaten Freiheitsstrafe verurteilte.

Das Tatmotiv sahen Staatsanwältin und Schöffengericht in dem Hass, der sich in dem verschlossen wirkenden Ex-Mitarbeiter aufgestaut habe. Seine eigene Mutter erklärte als Zeugin, sie hätte sich durchaus vorstellen können, ihr Sohn würde dem ehemaligen Junior-Chef „mal eine reinhauen“. Der Landwirt hatte dem Angeklagten wegen Unzuverlässigkeit gekündigt.

Schon als Kind saß der Angeklagte am Tatort auf dem Trecker

Dies scheint den jungen Mann, der als Kind auf dem benachbarten Hof aufgewachsen war, zutiefst verletzt zu haben: Dort saß der Junge, dessen Eltern sich scheiden ließen, schon mit zehn Jahren auf dem Trecker. Dort verdiente er im Sommer sein Taschengeld und entdeckte seine Liebe zur Landwirtschaft. Eigens für seine Lehrstelle beschaffte sich die Bauernfamilie die Lizenz als Ausbildungsbetrieb.

Doch mit dem Hoferben verstand sich der Angeklagte nicht. „Anmaßend“ nannte die Vorsitzende seine Kritik am Verhalten des Jungbauern, der zu viel auf die Jagd gegangen sei und ihm die Arbeit auf dem Hof überlassen habe. Immer öfter ließ er sich krankschreiben, fehlte unentschuldigt und war einfach nicht mehr erreichbar.

Sieben freiwillige Feuerwehren löschten im Januar 2021 in Grevenkrug den Brand. © Quelle: Daniel Friederichs/Danfoto

Vor jedem Brand schaltete der chatfreudige Angeklagte sein Handy aus

Die Tat stritt der Angeklagte wie bereits frühere Vorwürfe ab. Schon bei vorausgegangenen Bränden fiel den Ermittlern auf, dass der Verdächtige zur Tatzeit stets sein Handy ausgeschaltet hatte. "Jedes Kind" kenne inzwischen die Bedeutung der Funkzellendaten bei der Strafverfolgung, sagte dazu die Vorsitzende in der Urteilsbegründung.

Dass der sonst so chatfreudige Angeklagte auch am 2. Januar wieder pünktlich zum Ausbruch des Feuers eine dreiviertel Stunde lang „offline“ war, sprach nun gegen ihn. Ebenso schwer wog das falsche Alibi, für das er einen Freund eingespannt hatte. Der Zeuge widerlegte die Behauptung, man habe zur Tatzeit bei ihm in Nortorf gefeiert.

„Ich zünde ihn an, irgendwann räche ich mich“

„Ich zünde ihn an“, hatte der Angeklagte einem Bekannten seinen Hass auf den Ex-Chef offenbart, „irgendwann räche ich mich.“ Kurz nach einem Brand im Sommer 2021 rief der vom Hof Vertriebene bei einem Mitarbeiter an. „Dein Haus wird das nächste sein“, verkündete er am Telefon. Doch er wurde erkannt, der Drohanruf auf dem Smartphone dokumentiert. Sich selbst bekannte er sich nicht zur Tat. Über seinen Anwalt ließ er mitteilen, er räume den Drohanruf ein.

Der Entstehung des vierten Brands wurde gegen 23.30 Uhr von einer Überwachungskamera aufgezeichnet, die der Bauer aus gutem Grund auf dem Hof installiert hatte. Diesmal ging eine offene Lagerhalle in Flammen auf. Zerstört wurden auch diverse darin abgestellte Landmaschinen.

Statur und Jacke des Angeklagten passten zum Täter auf dem Video

Die dunkle Gestalt, die sich offenbar ortskundig von hinten durch ein Gatter zur Remise schlich, war auf dem Video nicht zu erkennen. Ihre Statur passe zum Angeklagten, stellte die Richterin fest. Noch klarer sei die Übereinstimmung zwischen Täterbekleidung und der noch in der Brandnacht sichergestellten Jacke des Angeklagten: Die aufgenähten Reflexstreifen bildeten ein ungewöhnliches Muster.

Verteidiger Sigurd Fabig nannte die Jacke einen Massenartikel, den sich jeder kaufen könne. Er forderte Freispruch. Die Indizien reichten nicht aus, das angespannte Verhältnis zum Arbeitgeber sei als Tatmotiv „konstruiert“. Schließlich habe der Angeklagte schnell eine neue Stelle gefunden. „Das war doch kein Drama“, befand der Rechtsanwalt.

Angeklagter fuhr 90 km/h schnellen Roller ohne Führerschein

Die nächtlichen Anrufe auf dem Hof, das heimliche Heraustreiben der Kälber aus dem Stall sei „nicht schön“, sagte der Verteidiger. „Aber Brandstiftung?“ Diese Grenze habe sein Mandant nicht überschnitten. Doch wie zum Trotz trat der Angeklagte vor Gericht immer wieder im schwarzen Totenkopf-Kapuzenshirt mit dem Motto „Grenzgänger“ auf.

Den 90 km/h schnellen Motorroller mit 125 ccm, mit dem der Angeklagte laut Urteil zum Tatort fuhr, hätte er ohne Führerschein überhaupt nicht bewegen dürfen. Bis gestern hielten ihn die Prozessbeteiligten für ein „Mofa“. Als der Kfz-Sachverständige die Fakten klarstellt, meldet sich die Mutter des Angeklagten zu Wort: „Das ist mein Fehler gewesen.“ Eine weitere Straftat, die laut Staatsanwältin nicht mehr geahndet werden soll.

Kfz-Sachverständiger ermittelte die Fahrzeiten für den Fluchtweg

„Das Zeitfenster passt genau“, rechnete die Vorsitzende im Urteil vor. Der Sachverständige hatte die 25- bis 27-minütige Fahrzeit für den Heimweg zu seinem neuen Hof ermittelt. Am Ziel war der Angeklagte kurz vor Mitternacht seiner neuen Arbeitgeberin in die Arme gelaufen – „in voller Montur mit Helm“, so die Vorsitzende. Später behauptete er, er sei längst zuhause gewesen und habe nur sein Ladekabel im Roller vergessen.