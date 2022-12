﻿Bredenbek: Chronik lüftet Geheimnis um Nazi-Mitgliedschaften im Dorf

Tierschutzhund mit Handicap: Wie Neo in Daldorf auf sein Weihnachtswunder wartet

Nach einem Verkehrsunfall in Spanien wurde Hund Neo schwer verletzt auf der Straße gefunden. Heute kann er mithilfe einer Prothese in der Wirbelsäule auf geraden Flächen wieder eigenständig laufen. Seit einer Woche lebt er in Daldorf bei seiner Pflegestelle und hofft nun, dass ihn eine liebe Familie adoptiert.