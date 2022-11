﻿Bredenbeker Feuerwehr spendet Heizung für die Ukraine

Wärme spenden – das ist die Idee der Freiwilligen Feuerwehr Bredenbek. Sie spenden eine funktionstüchtige Heizungsanlage in die Ukraine. Ob ihr Vorbild andere ansteckt?

Peter Böge (links) überreicht Dirk Steen Unterlagen für eine Heizungsanlage, die Bredenbek in die Ukraine spendet.

Bredenbek. Wie können Menschen in der Ukraine heizen, wenn ihre Häuser und Heizungen zerstört sind? Peter Böge, Bauausschussvorsitzender aus Bredenbek, kam auf die Idee, die Heizungsanlage der Freiwilligen Feuerwehr zu spenden. Jetzt reist sie über die Schienenbrücke der Deutschen Bahn als Sachspende in die Ukraine.

Mit dem Anbau an das Feuerwehrgerätehaus wurde eine größere Heizung gebraucht. Die Gemeinde investierte in eine vom Land mit 60 000 Euro geförderte Holzpelletheizung. Die alte Ölheizung wurde abgebaut. „Die Anlage ist voll funktionstüchtig, der Kessel wurde regelmäßig gewartet“, berichtet Peter Böge. In Deutschland sei der Einbau von Ölheizungen nicht mehr zulässig.

Etwas Funktionierendes verschrotten? Das ging Peter Böge gegen den Strich. „Der Winter kommt. In der Ukraine haben sie in den zerbombten Häusern nichts mehr, um zu heizen“, weiß Peter Böge aus Medienberichten. Die Heizung kann gegen Kälte helfen. Mit einer Leistung von 20 bis 23 Kilowatt könnte sie ein Zweifamilienhaus mit Wärme versorgen. Er machte sich in der Gemeinde stark, die Anlage nicht zu verschrotten, sondern zu spenden. „Der Schrottwert beträgt um die 100 Euro.“

Wie kommt die Anlage aus Bredenbek in die Ukraine?

Die Deutsche Bahn sammelt in Köln, München und Hannover Sachspenden für die Ukraine und transportiert sie unter dem Namen „Schienenbrücke“ über Straßen und Schienen ins Kriegsgebiet. Böge nahm Kontakt zur Schienenbrücke auf und fragte, ob die Heizanlage gespendet werden könne.

Das Gerät war als Sachspende hochwillkommen. Den Transport von Bredenbek nach Hannover musste Böge allerdings selbst organisieren. „Es war unendlich viel Schreibkram.“ Für den 250-Kilometer-Transport holte Peter Böge Dirk Steen ins Boot. Der Anwohner aus Bredenbek ist Dispositionsleiter beim Transportunternehmen Petersen-Mordhorst Logistics GmbH in Kiel.

Dirk Steen arrangierte eine Mitfahrgelegenheit für die Heizung und zwei Kunststofftanks mit je 2000 Liter Fassungsvermögen in einem der Lkw des Unternehmens. Der Transport ist kostenlos, sagt Steen. „Wir fahren täglich deutschlandweit. Das ist für uns erweiterter Nahverkehr.“ Schon in Bredenbek wurde die Heizung fachgerecht auf einer Palette verpackt, ein Schaltplan steckt im Inneren der Anlage.

„Ich bin sicher, dass die Ukrainer findig sind und damit etwas anfangen können“, sagte Peter Böge bei der Übergabe. Die Idee aus Bredenbek hat schon eine Nachahmerin gefunden: Ein Tanklastwagenfahrer erzählte Maike Rottstegge-Koch aus Bellin im Kreis Plön von der Spendenaktion. Sie war sofort überzeugt und beschloss, einen sogenannten Strohklappenbrenner zu spenden.

Im Brenner kann Holz in jeder Form verfeuert werden. „Es passen ganze Stühle ’rein, auch lange Stämme lassen sich ’reinschieben“, erläutert Maike Rottstegge-Koch. Zerbombte Dachstühle etwa und kaputte Möbel könnten problemlos verfeuert werden.

Der Brenner erwärmt in sogenannten Wassertaschen Wasser zum Heizen. In Aufbau und Funktionsweise ähnelt er den Brennern in einer Dampflok. Das Gerät ist aus den 80er Jahren. „Dem heutigen Standard entspricht es nicht mehr.“

Spenderin Maike Rottstegge-Koch: „Alles ’rüberschicken, was Wärme gibt“

Es gehe aus ihrer Sicht jedoch darum, "alles 'rüberzuschicken, was Wärme gibt." Das Gerät soll noch einmal durchgecheckt werden und dann auf den Weg zur Schienenbrücke der Deutschen Bahn gehen. "Die Zustände sind entsetzlich", sagt Maike Rottstegge-Koch. Sie ist erschüttert von Bildern des ersten Schneesturms, der über zerstörte Städte in der Ukraine hereinbrach. In den Trümmern leben viele alte Frauen, weiß sie. "Wir sind in der moralischen Pflicht, zu helfen."