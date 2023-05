﻿Brückenfest in Reesdorf: Für Laserschow wird eine Koppel eingenebelt

Reesdorf. Nur alle fünf Jahre feiert die Gemeinde Reesdorf ihr Brückenfest – Anlass für die Premiere vor 20 Jahren ist der 200. Geburtstag der von Dänemark 1803 gebauten Eiderbrücke gewesen. Dass Königin Margarethe II. trotz Einladung nicht zur damaligen Party gekommen war, verzeiht ihr jeder im Dorf, denn: „Wir haben auf eine Absage damals erhalten“, berichten schmunzelnd der amtierende Bürgermeister Bernd Jamrath und der Brückenmeister-Marktmeister Hartmut Kendziorra.

Wegen seines riesigen Engagments ist Hartmut Kendziorra im Frühjahr nach Ernst Blöcker zum zweiten Ehrenbürger in Reesdorf ernannt worden. Bürgermeister Bernd Jamrath, der bei der konstituierenden Sitzung in seinem Dorf am Montag, 5. Juni, als dienstältester Gemeindechef abtritt, bezeichnet die Ehrenbürgerschaft schon als „etwas besonderes“. Der Geehrte sieht das so: „Das ist ja mein Dorf. Und wer sich engagiert, der profitiert auch davon. Ich mache das gerne und es macht spaß.“ Und wer den pensionierten Elektrotechniker, der in verschiedensten Handwerken alles zu können scheint, kennt, der weiß: Das meint er genau so, wie er es gesagt hat.

Marktmeister ist Ehrenbürger der Gemeinde Reesdorf

Seit 30 Jahren lebt Hartmut Kendziorra im Dorf – natürlich engagierte er sich beim ersten Brückenfest 2003 als Marktmeister. Und genau das macht er nun auch beim 5. Marktfest wieder. „Irgendwie verlassen sich alle auf mich.“ Was macht das Brückenfest so attraktiv? Es ist aus seiner Sicht schon deshalb etwas ganz Besonderes, weil es eben nur alle fünf Jahre organisiert wird.

Das ist beim 5. Reesdorfer Brückenfest geplant: 18.15 Uhr: Barni Soehnel (alias Col Frozen, Singer Songwriter); 19.30 Uhr: Toads Bread (Straßenmusik); 21 Uhr: Behind The Eightball (Rockabilly); 22.30 Uhr: Bauchtanz mit Shazadi; 22.50 Uhr: Trommelduo Njonuo Fe Mo; 22.50 Uhr: Feuerspucker; 23.20 Uhr: Lichterparade; 23.25 Uhr: Lasershow der Versorgungsbetriebe Bordesholm; ab 0 Uhr: Savoy Rock Company – Rockcover zum Abtanzen bis 2 Uhr.

„Außerdem ist es die Location, wie man es neudeutsch formulieren würde. Die Lage hier an der Eider ist idyllisch“, führte er aus. „Man fühlt sich hier schon ein bisschen wie auf einer Mini-Kieler Woche, die einen Tag dauert, man aber alle Leute kennt. Schlemmermeile, Musik und Lichteffekte“, meinte er auch. Fünf Bands treten nacheinander auf, darunter auch die Gruppe Njonuo Fe Mo mit Helge Keipert aus dem Dorf. Zudem wird eine Bauchtänzerin aus Reesdorf, die eigens um eine Präsentation gegeben hatte, auftreten.

Auf ein Feuerwerk wird aus ökologischen Gründen verzichtet. „Die Lichterparade der Paddler ist wieder im Programm vorgesehen, im Anschluss wird es aber eine Lasershow der Versorgungsbetriebe Bordesholm geben. Dafür wird eine ganze Koppel in Neben gehüllt. Die Show steht wie alle fünf Jahre unter dem Motto: Die Eider brennt“, so Bernd Jamrath. Mit 800 Gästen rechnet die Gemeinde.

Brückenfest Reesdorf mit Schlemmermeile: Eintritt 5 Euro

Einlass ist ab 17.30 Uhr. Zugänge gibt es über den Eiderweg, Eiderhöher Weg und übers Eidertal. Der Eintritt kostet für Erwachsene 5 Euro. Kinder bis zu einer Größe von 1,40 Meter müssen nur 1 Euro bezahlen. Die Reesdorfer Schlemmermeile, an deren Ständen kulinarische Spezialitäten aus fünf Dörfer angeboten werden, öffnet nach der Begrüßungsansprache um 18.15 Uhr. Den regionalen Burger mit Fleisch aus dem Eidertal gibt es auch. Das Restaurant „Emma’s Lieblingsplatz“ konnte auch verpflichtet werden. Weitere Infos zum Fest gibt es im Internet unter www.reesdorf.eu.

