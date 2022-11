﻿Neues Buch über Sylt: Eine Liebeserklärung aus Bordesholm und Eckernförde

Andreas Fleck aus Bordesholm und Thomas Nauert aus Eckernförde verbindet nicht nur eine langjährige Freundschaft: Sylt ist nach ihren Ehefrauen eine ihrer großen Lieben. Nur zwei Gründe von vielen: die Wellen vor Westerland und der Leuchtturm in Hörnum. Mehr ist in ihrem neuen Buch zu lesen.

Bordesholm/Eckernförde. Der 68-jährige Andreas Fleck aus Bordesholm und der 65-jährige Thomas Nauert aus Eckernförde verbindet nicht nur eine langjährige Freundschaft. Beide haben bis zur ihrer Pensionierung im Sozialministerium in Kiel gearbeitet – und Sylt ist nach den Ehefrauen ihre große Liebe. In „Sylt im Reiz-Klima“ haben sie aufgeschrieben, was die Nordseeinsel liebenswert macht. Satirisch gehen die Autoren auch mit heiligen Kühen der Insulaner um.