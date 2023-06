﻿Bleibt Urlaub in der Eckernförder Bucht 2023 beliebt?

Gefährliche Fundstücke

Die Badesaison in Bordesholm kann starten, auch wenn es an der Badestelle am Bordesholmer See eine erste Algenblüte gegeben hatte. Dafür haben Spezialisten dort das Risiko von Verletzungen massiv gesenkt: Mit einem Mini-Saugbagger durchforsteten sie den Unterwasserboden – und wurden auch fündig.