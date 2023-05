﻿Buckelpiste für Radfahrer bei Sehestedt: Land kündigt endlich Sanierung an

Groß Wittensee. Das Land Schleswig-Holstein will noch in diesem Jahr den maroden Radweg entlang der Landesstraße 44 zwischen Borgstedt und Holtsee sanieren. Das schmale Teilstück – welches als Radweg bereits offiziell endwitmet ist – gehört zu den besonders maroden Strecken im Kreis. Gleichzeitig wird der Weg verhältnismäßig oft von Pendlern und Ausflüglern genutzt – liegt er doch zwischen Nord-Ostsee-Kanal und Naturpark Hüttener Berge mitten in einer besonders beliebten Ausflugsregion.

Überraschend hat Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) jetzt angekündigt, die Strecke noch in diesem Jahr zu sanieren. Ein 20-Millionen-Euro-Paket für Landesstraßensanierungen mache dies kurzfristig möglich, heißt es aus der Staatskanzlei.

Radweg zwischen Haby und Sehestedt wird zuerst saniert

Der marode Radweg werde auf sechs Kilometern saniert und zugleich verbreitert. Die Arbeiten sollen noch im Spätsommer starten. Das gab Günther am Rande der Eröffnung des Verwaltungs-Neubaus des Amtes Hüttener Berge am Donnerstag in Groß Wittensee bekannt. „Dieser 45 Jahre alte und schmale Weg ist in Teilen nicht nur eine Zumutung für Anwohnerinnen und Anwohner, sondern auch für den zunehmend wichtigen Fahrradtourismus in der Region“, so der Ministerpräsident.

Nachdem vor vier Jahren zwischen Borgstedt und Schirnau bereits ein Teilstück saniert wurde, nehme der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) nun zunächst die schlimmsten Abschnitte zwischen Haby und Sehestedt ins Visier.

„Spätestens im kommenden Jahr soll dann die Gesamtstrecke saniert sein“, kündigte Günther an. Die Kosten von rund 800 000 Euro werden aus den von der Landesregierung für 2023 bereitgestellten 110 Millionen Euro für den Landesstraßenbau finanziert. Davon entfielen 20 Millionen Euro allein auf Radwege. Insgesamt stehen bis 2027 für Investitionen in Radwege neben den regulären Haushaltsmitteln 100 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung.

Der LBV.SH nutze die Sanierungsmaßnahme auch zur praktischen Ausbildung seiner Studentinnen und Studenten, heißt es in der Mitteilung aus Kiel. Dazu werde die Sanierung in insgesamt drei Abschnitte von jeweils rund zwei Kilometern unterteilt.