﻿Bücherei in Bordesholm soll wachsen: Kommune investiert kräftig

Lagerraum wird für Schulungen umgebaut

Das Huus an’n Markt in der Holstenstraße in Bordesholm: Direkt über dem Eingang soll das Dachgeschoss für die Bücherei umgebaut werden.

Nach der Corona-Pandemie steigt die Zahl der Ausleihen in der Bücherei in Bordesholm wieder stark an. Die Zahlen für visuelle Medien sinken dagegen. Jetzt erfüllt die Gemeindevertretung einen großen Wunsch der Bücherei – und investiert eine hohe Summe für eine Erweiterung.