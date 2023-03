Büdelsdorf: Drei Männer werfen Gegenstand von Eisenbahnbrücke

Katar-Wechsel: Christian Dissinger will in der Wüste den Spaß wiederfinden

Am Mittwoch (18.45 Uhr MEZ) tritt der THW Kiel im Hinspiel der Champions-League-Play-offs bei Dinamo Bukarest an. Ein Ex-Zebra in Reihen des rumänischen Meisters hat unmittelbar vor dem geplanten Wiedersehen die Koffer gepackt. Frei nach dem Motto „Ab in die Wüste!“.