Carsharing mit E-Autos auch in Kleinstädten und auf dem Land: Das will der Anbieter Flow aus Büdelsdorf möglich machen. Gut ein Jahr nach Markteintritt sind bereits mehr als 40 Fahrzeuge in Schleswig-Holstein unterwegs. Das zeichnet das Start-up aus.

Gründer Florian Kolberg vor einer Leihstation von Flow Carsharing am Paradeplatz in Rendsburg.

Büdelsdorf/Büdelsdorf.Flow Carsharing möchte das Teilen eines Autos auch in ländlichen Regionen möglich machen. Mehr als 40 Seat- und VW-Fahrzeuge mit reinem E-Antrieb sind dazu zum Beispiel in Rendsburg, Büdelsdorf und Eckernförde unterwegs.

„Die Idee ist über Jahre gewachsen“, sagt Gründer und Geschäftsführer Florian Kolberg. Der 39-Jährige betreibt in Büdelsdorf bereits die dortige Europcar-Autovermietung, hat so in knapp zehn Jahren bereits viel Erfahrung im Autoverleih sammeln können. Während der Corona-Pandemie hat er nach einem zweiten Standbein gesucht. „Ich wollte nicht eines Morgens aufwachen und jemand anders macht das.“

Rendsburg-Eckernförde: Flow aus Büdelsdorf will Carsharing auf dem Land etablieren

Dahinter steht für Kolberg die Überzeugung, dass Carsharing auch außerhalb von Großstädten wie Hamburg oder Kiel funktionieren kann. Vielleicht nicht mit einem Auto an jeder Ecke, aber einem klugen Gesamtkonzept in Ergänzung zum öffentlichen Nahverkehr. „Schließlich ist auf dem Land der Bedarf nach individueller Mobilität viel höher.“

Seat Mii (von vorn), VW ID.3 und ID.4 stehen zur Auswahl. Alle fahren rein elektrisch. © Quelle: Marc R. Hofmann

Darum sei in der Nähe jeder Verleihstation eine Bushaltestelle. In Flensburg laufe zudem gerade eine Kooperation mit dem E-Roller-Anbieter Tier Mobility. „Dort können die Kunden für die berühmte letzte Meile von oder zum Auto einen Roller nehmen“, so Kolberg. Anregungen, wo Stationen entstehen könnten, bespricht die Firma direkt mit den jeweiligen Kommunen. „Allerdings sind die Wunsch-Standorte nicht immer die, die dann auch nachgefragt werden“, sagt er.

So geht Carsharing auf dem Land Flow Carsharing will das Teilen eines E-Autos auch in ländlichen Regionen möglich machen. Dazu muss die gleichnamige App aus dem App Store oder bei Google Play heruntergeladen werden. Für die erstmalige Registrierung und Verifikation von Ausweis und Führerschein fallen Bearbeitungsgebühren von 29 Euro an. Für die Miete eines Fahrzeugs wird danach eine Grundgebühr von 4,99 Euro berechnet, pro Stunde kommen je nach Autogröße 3 bis 5 Euro hinzu, dazu noch einmal 25 Cent pro gefahrenem Kilometer. Wer eines der E-Autos einen ganzen Tag nutzen möchte, zahlt zwischen knapp 50 und knapp 70 Euro, wobei der Seat Mii immer das günstigste und der größere VD ID.4 das teuerste Fahrzeug ist. In den genannten Preisen sind alle Kosten wie etwa Strom, Wartung und Versicherung inbegriffen.

Neun Städte und Gemeinden versorgt das Unternehmen mit bald drei Mitarbeitern bereits in Schleswig-Holstein, im Kreis Rendsburg-Eckernförde sind es Rendsburg, Büdelsdorf, Borgstedt, Fockbek, Ahlefeld-Bistensee und Eckernförde, dazu kommen noch Flensburg, Schleswig und Silberstedt. Allein in Rendsburg hat das Start-up zehn Stationen. Rund 450 Kunden machen von dem Angebot bereits Gebrauch.

Eine große Konkurrenz zu Angeboten wie dem Dörpsmobil mit Grundgebühr und einem verhältnismäßig festen Nutzerkreis sieht Kolberg nicht. „Das ist ein anderer Bedarf“, ist der Unternehmer überzeugt, seine Lösung sei flexibler.

Fahrzeuge können per App rund um die Uhr entliehen werde

Zum Entleihen der Fahrzeuge genügt es, die Flow-Carsharing-App auf das eigene Smartphone mit Apple- oder Google-Betriebssystem herunterzuladen. „Darüber muss man sich einmalig registrieren“, sagt Florian Kolberg. Ist die Verifikation der Anmeldung abgeschlossen, können Fahrzeuge reserviert und per Telefon geöffnet werden. Mehr braucht es nicht, um mit Seat Mii, VW ID.3 oder ID.4 elektrisch mobil zu sein.

„Angedacht ist, dass bald auch Einwegmieten möglich sind“, sagt der Gründer. Damit könnten Fahrzeuge sowohl innerhalb einer Stadt als auch an einem anderen Ort zurückgegeben werden, allerdings immer nur an den „Verleihstationen“ von Flow. Dabei handelt es sich einfach um speziell gekennzeichnete Parkplätze im öffentlichen Raum, die Tag und Nacht zugänglich sind. Wo sie sind, verrät die App dem Kunden.

Um die Verbreitung der E-Mobilität zu beschleunigen, beauftragt Flow Carsharing dazu selbst den Bau von Ladestationen, wie derzeit am Paradeplatz in Rendsburg. Fünf eigene Säulen, die auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, hat das Unternehmen schon errichten lassen, 18 bis 20 sollen bis Ende 2023 noch dazu kommen. „Das freut auch umliegende Unternehmen wie zum Beispiel das Hotel Onno in Rendsburg, die darauf für ihre Gäste warten“, sagt Kolberg.

Flow Carsharing nutzt eine eigens entwickelte App, die zum Reservieren und Aufschließen der Fahrzeuge genutzt werden kann. © Quelle: Marc R. Hofmann

Er schätzt diese lokalen Kooperationen: Die Firma bezieht ihre Fahrzeuge über die Küstengarage der Emil-Frey-Gruppe, wo sie auch gewartet werden. Die gerade neu programmierte App von Flow wurde von der Softwareschmiede Lodeli aus Fockbek erstellt. Die Technik, die dahinter steckt, hofft Kolberg später auch an andere private oder öffentliche Carsharing-Anbieter vermarkten zu können. In Sachen Gründergeist und Vernetzung steht die Region der Stadt offenbar nicht nach.