﻿Neues Freizeitangebot in Büdelsdorf: Pumptrack eröffnet

Büdelsdorf. Auf BMX-Fahrrädern, auf Rollern oder Inline-Skates sausen Kinder und Jugendliche über den neu eröffneten Pumptrack am Sportplatz Heisterort in Büdelsdorf. Das Interesse scheint groß zu sein: Viele Familien waren zur Eröffnung am Freitag gekommen, um die neue Bahn gleich auszuprobieren.

Ein Pumptrack ist eine wellenförmige Fahrbahn, die mit fast allem, was Räder oder Rollen hat, genutzt werden kann. Geschwindigkeit wird durch Gewichtsverlagerung in den Höhen und Tiefen aufgebaut.

Büdelsdorf: Pumptrack eignet sich für erste Strecken auf dem Skateboard

„Es ist eine Bahn, auf der viele ihre ersten Anfänge mit BMX oder Skateboard machen“, sagt Marcel Profittlich. Er ist BMX-Profi und war zur Pumptrack-Eröffnung nach Büdelsdorf gekommen. „Ich finde es sehr schön, dass Kinder und Jugendliche so an den Sport herangeführt werden“, lobte er das Projekt.

Der Pumptrack in Büdelsdorf liegt am Rand des Sportplatzes Heisterort. „Ein super Standort – etwas abseits“, sagt Torben Lüdke. Er hat den Bau des Pumptracks mit initiiert. Während der Corona-Pandemie habe er für seine Söhne im Alter von zehn und zwölf Jahren nach einer Freizeitbeschäftigung gesucht, damit sie nicht nur Zeit zu Hause verbringen. Sie seien dann oft auf dem Pumptrack in Mühbrook gewesen.

Daraus sei die Idee entstanden, eine solche Bahn auch nach Büdelsdorf zu holen. Gemeinsam mit der Elterninitiative Büdelsdorf schlug er das Projekt dem Bürgermeister und der Politik vor. „Ein Pumptrack ist gut investiertes Geld. Er ist etwas für alle Formen von Rädern“, sagt Lüdke.

Pumptrack in Büdelsdorf hat 147000 Euro gekostet

Gekostet hat das Projekt rund 147 000 Euro. Die AktivRegion bezuschusste den Bau mit EU-Geldern in der Höhe von rund 74 000 Euro. Auch Büdelsdorfer Unternehmen und Privatpersonen spendeten für den Pumptrack, wodurch etwa 10 050 Euro gesammelt wurden. Die verbleibenden Kosten von etwa 63 000 Euro trägt die Stadt Büdelsdorf.

„Ich bin stolz, dass so viele engagierte Menschen an dem Pumptrack beteiligt waren“, sagte Büdelsdorfs Bürgermeister Rainer Hinrichs. „Endlich, endlich“ sei das Projekt nach über zwei Jahren jetzt fertig.

Gebaut wurde die Anlage in Rendsburg von der Firma pumptrack.de. Deren Anlagen sind individuell und auf die Wünsche vor Ort ausgerichtet. In Büdelsdorf gibt es zum Beispiel zwei gegenüberliegende Bowls – schüsselförmige Flächen, die sich gut für Tricks eignen.

KN