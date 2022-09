Besuch in Büdelsdorf (von links): UV-Vorsitzender Jens van der Walle mit Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen, Gastgeber Hans-Julius Ahlmann und UV-Geschäftsführer Sebastian Schulze.

Eine positive Denkweise und Bürokratieabbau waren Kernthemen in der Rede des neuen Wirtschaftsministers Claus Ruhe Madsen bei seinem ersten Auftritt vor dem Unternehmensverband Mittelholstein in Büdelsdorf. Dort kam der Däne gut an.

