Trügerische Ruhe: Die Debatte um die Umstrukturierung der Imland-Klinik mit ihren Standorten in Rendsburg (Bild) und Eckernförde dauert an.

Das geplante Bürgerbegehren bringt noch einmal Bewegung in die Debatte um die Neustrukturierung der Imland-Klinik mit ihren Standorten in Rendsburg und Eckernförde. Nach CDU und SPD äußern sich jetzt auch FDP, Grüne und Linke. Die WGK will möglichst einen neuen Kompromissvorschlag verhandeln.

