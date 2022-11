Bürgerentscheid zur Imland-Klinik: Ergebnis gesamt und auf Gemeindeebene

Rendsburg-Eckernförde. Wie geht es mit der finanziell schwer angeschlagenen Imland-Klinik in Eckernförde weiter? Eine Antwort darauf soll der Bürgerentscheid im Kreis Rendsburg-Eckernförde liefern.

Wie die 230.000 wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger in den Ämtern, Gemeinden und Städten am Sonntag, 6. November 2022, abgestimmt haben, erfahren Sie am Wahlabend in unserer Ergebnis-Übersicht.

Ja oder Nein: Darum geht es beim Bürgerentscheid zur Imland-Klinik

Die Fragestellung beim Bürgerentscheid zur Imland-Klinik (*, siehe Ende Artikel) lautet kurz gesagt: „Sind Sie dafür, dass die Grund- und Regelversorgung, die Gynäkologie, die Geburtshilfe und die Geriatrie am Standort Eckernförde erhalten bleiben?“

Stimmen die Wahlberechtigten für " Ja " und somit für das Szenario 1 , sprechen sie sich für den Erhalt der Imland-Klinik Eckernförde in ihrer derzeitigen Struktur, einschließlich der Wiedereröffnung der Geburtshilfe aus.

Nein" bleibt es beim vom Kreistag auf den Weg gebrachten Szenario 5. Bei einem "" bleibt es beim vom Kreistag auf den Weg gebrachten Dieses umfasst eine Klinik mit internistisch-altersmedizinischem Angebot sowie einer stationären Psychiatrie inklusive Schmerztherapie am Imland-Klinik Standort Eckernförde.

Vor dem Hintergrund, dass die Imland-Klinik ein Millionen-Defizit aufweist, könnte es noch ganz anders kommen: Sowohl der Hauptausschuss des Kreises Rendsburg-Eckernförde als auch die Imland-Klinik stellen mit Blick auf die Finanzen die zuletzt diskutierten Szenarien infrage.

Landrat Rolf-Oliver Schwemer und die Klinikleitung haben für Montagnachmittag eine Pressekonferenz angesetzt. Dort wollen sie erklären, was aus dem Ergebnis des Bürgerentscheides folgt. Zuletzt hieß es am Freitag von der Imland-Klinik, dass das Krankenhaus "ab dem späten Frühling 2023 gegebenenfalls vorläufig zahlungsunfähig" sei. Zum heutigen Zeitpunkt ist die Imland-Klinik zahlungsfähig und nicht insolvent.

Ergebnis Bürgerentscheid Imland-Klinik, 6. November 2022

Nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr werden die Stimmen ausgezählt. Sobald die ersten Ergebnisse aus den Wahllokalen vorliegen, aktualisiert sich die folgende Grafik fortlaufend bis zum Ergebnis des Bürgerentscheids zur Zukunft der Imland-Klinik Eckernförde.

Erste Reaktionen und Stimmen zum Ausgang finden Sie am Sonntag in unseren Liveblog zum Bürgerentscheid Imland-Klinik (KN+).

Bürgerentscheid Imland-Klinik: Ergebnisse auf Gemeindeebene

Wenn Sie wissen wollen, wie die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger im Kreis Rendsburg-Eckernförde in den Ämtern, Gemeinden und Städten abgestimmt haben, finden Sie am Sonntag ab 18 Uhr in der folgenden Ergebnisdarstellung eine Antwort.

So könnte es nach dem Bürgerentscheid zur Imland-Klinik weitergehen

Erste Details, was aus dem Ergebnis des Bürgerentscheids werden soll, wollen Kreis und Imland-Klinik am Montagnachmittag präsentieren.

Wie bereits Ende der vergangenen Woche bekannt geworden war, hat sich die finanzielle Situation des kommunalen Krankenhauses Imland-Klinik in den vergangenen Monaten immer weiter verschärft. Gründe seien unter anderem die hohen Energiekosten, die Inflation und die anhaltende Corona-Krise. Mögliche Sanierungsszenarien, die seit Herbst vergangenen Jahres auf dem Tisch lagen, seien damit hinfällig. Bis Ende dieses Monats will die Geschäftsführung dem Kreis als Gesellschafter ein neues Sanierungskonzept vorlegen.

Daraus ergäben sich dann für den Kreis verschiedene Handlungsoptionen. „Somit kann heute nicht gesagt werden, wie die weitere Entwicklung bis zum Ende des Jahres und darüber hinaus konkret aussieht“, unterstreicht Kliniksprecher Robert Deg.

(*) Fragestellung Bürgerentscheid Imland-Klinik in ganzer Länge

Sind Sie dafür, dass die Grund- und Regelversorgung (zentrale Notaufnahme, Allgemein-/Unfallchirurgie und Innere Medizin), die Gynäkologie, die Geburtshilfe und die Geriatrie am Standort Eckernförde sowie die Psychiatrie am Standort Rendsburg – auf Basis des Szenario 1 „Optimierung und Sanierung der Standorte“ des KPMG-Gutachtens von 2021 – der imland gGmbH aufrechterhalten bleiben und der Kreis alle hierfür erforderlichen Maßnahmen trifft, insbesondere die Stellung eines Antrags auf Änderung des Krankenhausplans und Abänderung des Feststellungsbescheides, beim Gesundheitsministerium des Landes Schleswig-Holstein veranlasst?