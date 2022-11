﻿Imland-Bürgerentscheid: Klare Mehrheit im Kreis stimmt mit „Ja“

Rendsburg. Dieses Ergebnis ist eindeutig: Mehr als zwei Drittel der teilnehmenden Menschen im Kreis Rendsburg-Eckernförde haben am Sonntag beim ersten kreisweiten Bürgerentscheid zur Zukunft der Imland-Klinik mit „Ja“ gestimmt.

Das bedeutet, dass der Kreis Rendsburg-Eckernförde als Gesellschafter des kommunalen Krankenhauses alles daran setzen muss, die Grund- und Regelversorgung, die Gynäkologie, die Geburtshilfe und die Geriatrie am Standort Eckernförde zu stärken beziehungsweise wieder zu öffnen. Dafür muss unter anderem ein Antrag auf Änderung des Krankenhausplanes beim Land gestellt werden.

Imland-Klinik: Überwältigende Mehrheit in Eckernförde

Vor allem in Eckernförde (90,3 Prozent Ja-Stimmen) und im Amt Schlei-Ostsee (90,1 Prozent Ja-Stimmen) haben sich die Menschen mit überwältigender Mehrheit für das Ziel des Bürgerentscheids ausgesprochen. Auf der Halbinsel Schwansen und im Ostseebad ging jeweils etwa die Hälfte der Abstimmungsberechtigten an die Urnen oder gab die Stimme per Briefwahl ab.

Im Dänischen Wohld lag die Abstimmungsbeteiligung bei rund 30 Prozent. Und auch im Süden des Kreises Rendsburg-Eckernförde waren die Ergebnisse nicht so eindeutig, wie von vielen Beteiligten im Vorfeld erwartet. Selbst in Wasbek – westlich von Neumünster und damit weit vom Patienten Imland-Klinik entfernt – haben die Wählerinnen und Wähler zu zwei Dritteln ihr Kreuz bei „Ja“ gemacht. Aber: Südlich des Kanals lag die Abstimmungsbeteiligung meist deutlich niedriger.

Um 19.52 Uhr stand das Ergebnis fest: 45.507 Menschen beziehungsweise 67,5 Prozent stimmten mit „Ja“. 21.934 Wahlberechtigte beziehungsweise 32,5 Prozent stimmten mit „Nein“. Die endgültige Abstimmungsbeteiligung liegt bei 29,5 Prozent. Um 11 Uhr lag sie zunächst bei 5,78 Prozent, um 14 Uhr bei 15,89 Prozent und um 17 Uhr bei 24,72 Prozent.

Die Kreisverwaltung stellte klar: „Das hat zur Folge, dass der Bürgerentscheid die Wirkung eines Beschlusses des Kreistages hat. Dieser kann innerhalb von zwei Jahren nur durch einen Bürgerentscheid abgeändert werden. Nun sind verschiedene Maßnahmen zu treffen. Insbesondere die Stellung eines Antrages auf Änderung des Krankenhausplanes sowie die Abänderung des Feststellungsbescheides beim Gesundheitsministerium des Landes Schleswig-Holstein ist nun durch die Imland gGmbH zu veranlassen.“

Jasmin Wenger, Vertretungsberechtigte der Bürgerinitiative „Ja! Im Land“ verfolgt mit einigen ihrer Mitstreiter die Auszählung des Bürgerentscheids zur Zukunft der Imland-Klinik. © Quelle: Johanna Lehn

Jasmin Wenger von der Bürgerinitiative „Ja! Im Land“ hatte den Bürgerentscheid mit angestoßen, um die Klinik in Eckernförde in ihrer bisherigen Struktur zu erhalten. Kurz nachdem sich das Ergebnis am Abend abzeichnete, sagte sie: „Unser Wunsch war es, dass alle wahlberechtigten Einwohner des Kreises die Möglichkeit bekommen, selbst zu entscheiden, wie es in Zukunft weitergehen soll. Daher bedanken wir uns bei allen, die heute zur Wahl gegangen sind oder vorab per Briefwahl teilgenommen haben“, so Wenger.

Imland-Klinik: „Es wird ein sehr schwerer Weg“

„Wir erwarten nun, dass die Politik nicht mehr den Willen der Bürger ignoriert, sondern alles daran setzt, dass hier im Altkreis Eckernförde die Grund- und Regelversorgung mit Zentraler Notaufnahme und Chirurgie erhalten bleibt und bereits geschlossene Abteilungen wieder geöffnet werden.“

Auch der Sanierungsstau der vergangenen Jahrzehnte müsse behoben werden. Die Bürgerinitiative wisse, dass es durch die aktuelle finanzielle Lage der Imland-Klinik ein sehr schwerer Weg werde, betont Jasmin Wenger.

Landrat Rolf-Oliver Schwemer erklärte am Abend: „Dieses Ergebnis ist ein großer Erfolg für die Bürgerinitiative. Mit großem persönlichen Engagement ist es den Initiatoren gelungen, ein so eindeutiges Ergebnis herbeizuführen. Ich habe Frau Wegner und Herrn Carstensen bereits dazu gratuliert“, so Schwemer. Die Gremien des Kreises Rendsburg-Eckernförde und die Geschäftsführung der Imland-Klinik seien nun gefordert, den Bürgerwillen umzusetzen. „Wie das angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen gelingen kann, wird in den kommenden Tagen zu beraten sein“, so Schwemer.

Für den Montagnachmittag haben Landrat und Imland-Geschäftsführung eine gemeinsame Pressekonferenz in Rendsburg angesetzt. Dort wollen sie erklären, wie es vor dem Hintergrund dieses klaren Ergebnisses mit der Imland-Klinik weitergehen soll.